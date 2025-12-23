『第67回 輝く！日本レコード大賞』全出演アーティストの歌唱曲が決定！特別国際音楽賞のAdoは「愛して愛して愛して」「唱」を披露
『第67回 輝く！日本レコード大賞』が、12月30日にTBSで放送。このたび、「特別国際音楽賞」「特別賞」「最優秀歌唱賞」を受賞したアーティストの歌唱曲が決定した。
■新人賞4組の歌唱曲も発表
新人賞の4組の歌唱曲も発表。CUTIE STREETは「かわいいだけじゃだめですか？」、SHOW-WA & MATSURIは「僕らの口笛」、HANAは「Blue Jeans」、BOYNEXTDOORは「今日だけ I LOVE YOU（Japanese Ver.）」をパフォーマンスする。
特別国際音楽賞のAdoは「愛して愛して愛して」と「唱」の2曲を、&TEAMは「Go in Blind (月狼)」を披露する。
そして、特別賞の細川たかしは「北酒場」と「望郷じょんから」の2曲を、最優秀歌唱賞の山内惠介は「闇にご用心」を、日本作曲家協会選奨の天童よしみは「珍島物語」を歌唱する。
これで今年の『レコード大賞』全出演アーティストの歌唱曲が決定した。歌唱曲は以下のとおり。
■『第67回 輝く！日本レコード大賞』歌唱楽曲
＜優秀作品賞＞
ILLIT「Almond Chocolate」
M!LK「イイじゃん」
FRUITS ZIPPER「かがみ」
アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」
幾田りら「恋風」
Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」
CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」
新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」
純烈「二人だけの秘密」
BE:FIRST「夢中」
＜新人賞＞
CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
SHOW-WA & MATSURI「僕らの口笛」
HANA「Blue Jeans」
BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU（Japanese Ver.）」
＜特別国際音楽賞＞
Ado「愛して愛して愛して」「唱」
&TEAM「Go in Blind（月狼）」
＜特別賞＞
細川たかし「北酒場」「望郷じょんから」
＜最優秀歌唱賞＞
山内惠介「闇にご用心」
＜作曲賞＞
工藤大輝・花村想太
Da-iCE「ノンフィクションズ」
＜作詩賞＞
指原莉乃
＝LOVE「とくべチュ、して」
＜編曲賞＞
佐藤和豊
市川由紀乃「朧」
＜企画賞＞
AKB48・前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃「Oh my pumpkin!」「恋するフォーチュンクッキー」
堺正章&Rockon Social Club「プンスカピン！」
亀梨和也&Rockon Social Club 「亀の恩返し」
乃木坂46「Same numbers」
TUBE×FRUITS ZIPPER「ファミリー・サマー・バケーション」
＜日本作曲家協会選奨＞
天童よしみ「珍島物語」
＜日本作曲家協会名曲顕彰＞
「舟唄」 ※島津亜矢による歌唱
(C)TBS
■番組情報
TBS『第67回 輝く！日本レコード大賞』
12/30（火）17:30～22:00
