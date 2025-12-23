『第67回 輝く！日本レコード大賞』全出演アーティストの歌唱曲が決定！特別国際音楽賞のAdoは「愛して愛して愛して」「唱」を披露

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『第67回 輝く！日本レコード大賞』が、12月30日にTBSで放送。このたび、「特別国際音楽賞」「特別賞」「最優秀歌唱賞」を受賞したアーティストの歌唱曲が決定した。

■新人賞4組の歌唱曲も発表

新人賞の4組の歌唱曲も発表。CUTIE STREETは「かわいいだけじゃだめですか？」、SHOW-WA & MATSURIは「僕らの口笛」、HANAは「Blue Jeans」、BOYNEXTDOORは「今日だけ I LOVE YOU（Japanese Ver.）」をパフォーマンスする。

特別国際音楽賞のAdoは「愛して愛して愛して」と「唱」の2曲を、&TEAMは「Go in Blind (月狼)」を披露する。

そして、特別賞の細川たかしは「北酒場」と「望郷じょんから」の2曲を、最優秀歌唱賞の山内惠介は「闇にご用心」を、日本作曲家協会選奨の天童よしみは「珍島物語」を歌唱する。

これで今年の『レコード大賞』全出演アーティストの歌唱曲が決定した。歌唱曲は以下のとおり。

■『第67回 輝く！日本レコード大賞』歌唱楽曲

＜優秀作品賞＞

ILLIT「Almond Chocolate」

M!LK「イイじゃん」

FRUITS ZIPPER「かがみ」

アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」

幾田りら「恋風」

Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」

CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」

新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」

純烈「二人だけの秘密」

BE:FIRST「夢中」

＜新人賞＞

CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」

SHOW-WA & MATSURI「僕らの口笛」

HANA「Blue Jeans」

BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU（Japanese Ver.）」

＜特別国際音楽賞＞

Ado「愛して愛して愛して」「唱」

&TEAM「Go in Blind（月狼）」

＜特別賞＞

細川たかし「北酒場」「望郷じょんから」

＜最優秀歌唱賞＞

山内惠介「闇にご用心」

＜作曲賞＞

工藤大輝・花村想太

Da-iCE「ノンフィクションズ」

＜作詩賞＞

指原莉乃

＝LOVE「とくべチュ、して」

＜編曲賞＞

佐藤和豊

市川由紀乃「朧」

＜企画賞＞

AKB48・前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃「Oh my pumpkin!」「恋するフォーチュンクッキー」

堺正章&Rockon Social Club「プンスカピン！」

亀梨和也&Rockon Social Club 「亀の恩返し」

乃木坂46「Same numbers」

TUBE×FRUITS ZIPPER「ファミリー・サマー・バケーション」

＜日本作曲家協会選奨＞

天童よしみ「珍島物語」

＜日本作曲家協会名曲顕彰＞

「舟唄」 ※島津亜矢による歌唱

