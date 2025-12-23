23日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比80円安の5万340円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万402.39円に対しては62.39円安。出来高は4457枚だった。



TOPIX先物期近は3410.5ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIX現物終値比5.33ポイント高だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 50340 -80 4457

日経225mini 50330 -90 101478

TOPIX先物 3410.5 +1.5 10219

JPX日経400先物 30630 -110 472

グロース指数先物 647 +3 498

東証REIT指数先物 売買不成立



