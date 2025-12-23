　23日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比80円安の5万340円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万402.39円に対しては62.39円安。出来高は4457枚だった。

　TOPIX先物期近は3410.5ポイントと前日比1.5ポイント高、TOPIX現物終値比5.33ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50340　　　　　 -80　　　　4457
日経225mini 　　　　　　 50330　　　　　 -90　　　101478
TOPIX先物 　　　　　　　3410.5　　　　　+1.5　　　 10219
JPX日経400先物　　　　　 30630　　　　　-110　　　　 472
グロース指数先物　　　　　 647　　　　　　+3　　　　 498
東証REIT指数先物　　売買不成立

