ソフトバンクは22日、台湾プロ野球の味全から徐若熙（シュー・ルオシー）投手（25）を獲得したと発表した。徐は球団を通じて「歴史と実績を誇る球団の一員となれることを大変光栄に思います。球団の期待に応えられるよう、日々の練習と試合に全力で取り組みたいと思っています」とコメントした。

最速158キロの直球に加えて制球力も抜群の右腕。今オフに海外移籍制度を利用し、ソフトバンクは先発候補として獲得に乗り出していた。3年総額15億円（金額は推定）の大型契約を提示し、国内は日本ハム、オリックス、海外はドジャースが獲得に興味を示していた日米に及ぶ争奪戦を制した。ソフトバンクは阪神を自由契約となったジョン・デュプランティエ投手（31）の獲得も目指していたが、DeNAと契約合意間近と伝えられており、徐の獲得は来季のリーグ3連覇へ向けて朗報となった。

背番号は「18」に決定。外国人選手がつけるのは球団初で期待の高さがうかがえる。三笠杉彦GMは「凄い素質を持った選手で25歳というのもあります。即戦力として期待しつつ、日本球界に慣れて成長してもらいながらと思っています」と話した。入団会見は26日に台湾で行われる。

◇徐 若熙（シュー・ルオシー）2000年11月1日生まれ、台湾・桃園市出身の25歳。平鎮高から19年のドラフト1巡目で台湾・味全に入団。23年には台湾シリーズでMVPを獲得した。今季は19試合に登板し、5勝7敗、防御率2・05。1メートル80、76キロ。右投げ右打ち。