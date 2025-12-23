カンテレ『旬感LIVE とれたてっ！』、フジテレビ系列アナ大集結 “全国ニュースの裏バナシ”紹介【コメントあり】
カンテレ・フジテレビ系情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』（カンテレ：月〜金後1：50〜3：45、フジテレビ：月〜金 後2：48〜3：42 生放送）はきょう23日、年末特別企画「系列アナ大集合 ご当地！沸騰ニュースSP」を放送する。
【写真】群馬県の”沸騰ニュ―ス”を語る上垣皓太朗アナウンサー
カンテレのスタジオには、フジテレビ系列のアナウンサー・上垣皓太朗アナウンサー（フジテレビ）、光田有志アナウンサー（テレビ静岡）、浦口史帆アナウンサー（東海テレビ）、辰已麗アナウンサー（テレビ新広島）、赤木希アナウンサー（テレビ西日本）、平川邦明アナウンサー（サガテレビ）、西村勇気アナウンサー（テレビ熊本）の7人が集結する。
各放送エリアで話題持ち切りだった2025年の“ご当地ニュース”を熱くプレゼンテーション。毎週水曜放送のコーナー『産地直報！県民沸騰ニュース』の総決算となる。今回の企画では、番組MCの青木源太アナウンサーとともに、火曜レギュラーのブラックマヨネーズ・吉田敬もMCを担当。紹介されたニュースの中から、吉田の独断と偏見で「最も感情が沸騰したニュース」を“吉田 沸騰大賞”に認定する。
“田久保劇場”とも言われ、会見での一言が流行語にノミネートされた、静岡県伊東市・田久保真紀前市長の“選挙戦の舞台ウラ”や、夏の全国高校野球でベスト4に輝いた県立岐阜商業高校で、左手の指がないハンディキャップを乗り越え活躍した横山選手の感動秘話など、地元局だからこそ知り得た“全国ニュースの裏バナシ”を紹介する。
さらに、全国ではあまり知られていないのに、地元の人たちは皆知ってるような「超ご当地ニュース」も盛りだくさん。「群馬名産の“地味食材”が主役!?全て無料で楽しめる夢のテーマパーク」「被爆した路面電車が最新駅ビルの“中に”乗り入れ！？広島駅の胸アツ再生物語」「北九州のソウルフード“資さんうどん”が東京進出の快進撃！」「初日来場者数が“大阪・関西万博超え”を記録した佐賀県の超ビッグイベント」「週刊少年ジャンプの元・カリスマ編集者が熊本で仕掛ける“令和のトキワ荘”」など、個性豊かなご当地ニュースが目白押しとなっている。
【コメント】
■上垣皓太朗アナウンサー（フジテレビ）
――出演の意気込みや「ここを見てほしい！」というアピールポイントを教えてください！
関東エリアの中でも、いま私の心をとらえて離さないのが群馬県！なぜ群馬なのか？群馬の何が今年“沸騰"していたのか？時間がくるまで語り尽くします。この大阪出張が、私の2025年の総決算！
――今回の出演で楽しみにしていることを教えてください！
テレビ静岡の光田アナ、テレビ新広島の辰已アナは、尊敬する2024年入社の同期です。お台場の海を見ながらみんなで中継リポートの練習をした思い出も。それぞれの場所で経験を積み、取材を深めた２人に会えるのも楽しみにしています。そして、ふるさと関西で羽をのばしすぎないよう気をつけます。
■光田有志アナウンサー（テレビ静岡）
――出演の意気込みや「ここを見てほしい！」というアピールポイントを教えてください！『とれたてっ！』では今年、中継で静岡からニュースをたくさんお伝えしていました！大阪生まれなので、今回の出演が楽しみで、張り切っています。当日は、スタジオでアツく語ります！
――今回の出演で楽しみにしていることを教えてください！
同期の上垣アナ、辰已アナ含め、系列の皆さんとお会いできるのでワクワクします！特に上垣アナとは同期で研修やプライベートでも交流があり、共演が楽しみです！
■浦口史帆アナウンサー（東海テレビ）コメント
――出演の意気込みや「ここを見てほしい！」というアピールポイントを教えてください！
普段は三重県民らしく(?)のんびり屋ですが、東海地方愛全開で、熱量高く＆思いを込めてお伝えします！
――今回の出演で楽しみにしていることを教えてください！
『とれたてっ！』ファミリーの皆様や個性豊かな系列の仲間とのトーク、とっても楽しみです。グツグツ心を沸かせて帰ります！
■辰已麗アナウンサー（テレビ新広島 ）コメント
――出演の意気込みや「ここを見てほしい！」というアピールポイントを教えてください！番組での第一声！緊張していてもそこだけは…絶対に…元気よく！広島に胸を張って帰れるように頑張ります！
――今回の出演で楽しみにしていることを教えてください！
研修を共にした同期、そして先輩アナと一緒に仕事が出来ることです。質問したいことがありすぎて時間が足りない気がしています。
■赤木希アナウンサー（テレビ西日本）コメント
――出演の意気込みや「ここを見てほしい！」というアピールポイントを教えてください！福岡生まれ、福岡育ちの在福局アナウンサーとして、福岡の魅力を全国の皆さんにお伝えできるよう全力でプレゼンさせていただきます！
――今回の出演で楽しみにしていることを教えてください！
全国の個性あふれるアナウンサーの皆さんと共演できること。技を盗んで福岡に帰りたいと思っています。
■平川邦明アナウンサー（サガテレビ）
――出演の意気込みや「ここを見てほしい！」というアピールポイントを教えてください！情報番組『かちかちLIVE』、バラエティー番組『どぶろっくの一物』『オラキオスポーツ』を放送するサガテレビの平川邦明です。緊張でかちかちに硬くなりすぎないよう頑張ります。
――今回の出演で楽しみにしていることを教えてください！
“ローカルあるある”を聞いて、「うちだけじゃないんだ」と安心したいです
■西村勇気アナウンサー（テレビ熊本）
――出演の意気込みや「ここを見てほしい！」というアピールポイントを教えてください！自称・熊本一熱いアナウンサー。気持ちが乗ってくると、どこからか漏れ出す関西弁にご注目ください。
――今回の出演で楽しみにしていることを教えてください！
どう見ても一番オジサンなので、若手の皆さんと触れ合い、フレッシュな気持ちを取り戻したいです。
【写真】群馬県の”沸騰ニュ―ス”を語る上垣皓太朗アナウンサー
カンテレのスタジオには、フジテレビ系列のアナウンサー・上垣皓太朗アナウンサー（フジテレビ）、光田有志アナウンサー（テレビ静岡）、浦口史帆アナウンサー（東海テレビ）、辰已麗アナウンサー（テレビ新広島）、赤木希アナウンサー（テレビ西日本）、平川邦明アナウンサー（サガテレビ）、西村勇気アナウンサー（テレビ熊本）の7人が集結する。
“田久保劇場”とも言われ、会見での一言が流行語にノミネートされた、静岡県伊東市・田久保真紀前市長の“選挙戦の舞台ウラ”や、夏の全国高校野球でベスト4に輝いた県立岐阜商業高校で、左手の指がないハンディキャップを乗り越え活躍した横山選手の感動秘話など、地元局だからこそ知り得た“全国ニュースの裏バナシ”を紹介する。
さらに、全国ではあまり知られていないのに、地元の人たちは皆知ってるような「超ご当地ニュース」も盛りだくさん。「群馬名産の“地味食材”が主役!?全て無料で楽しめる夢のテーマパーク」「被爆した路面電車が最新駅ビルの“中に”乗り入れ！？広島駅の胸アツ再生物語」「北九州のソウルフード“資さんうどん”が東京進出の快進撃！」「初日来場者数が“大阪・関西万博超え”を記録した佐賀県の超ビッグイベント」「週刊少年ジャンプの元・カリスマ編集者が熊本で仕掛ける“令和のトキワ荘”」など、個性豊かなご当地ニュースが目白押しとなっている。
【コメント】
■上垣皓太朗アナウンサー（フジテレビ）
――出演の意気込みや「ここを見てほしい！」というアピールポイントを教えてください！
関東エリアの中でも、いま私の心をとらえて離さないのが群馬県！なぜ群馬なのか？群馬の何が今年“沸騰"していたのか？時間がくるまで語り尽くします。この大阪出張が、私の2025年の総決算！
――今回の出演で楽しみにしていることを教えてください！
テレビ静岡の光田アナ、テレビ新広島の辰已アナは、尊敬する2024年入社の同期です。お台場の海を見ながらみんなで中継リポートの練習をした思い出も。それぞれの場所で経験を積み、取材を深めた２人に会えるのも楽しみにしています。そして、ふるさと関西で羽をのばしすぎないよう気をつけます。
■光田有志アナウンサー（テレビ静岡）
――出演の意気込みや「ここを見てほしい！」というアピールポイントを教えてください！『とれたてっ！』では今年、中継で静岡からニュースをたくさんお伝えしていました！大阪生まれなので、今回の出演が楽しみで、張り切っています。当日は、スタジオでアツく語ります！
――今回の出演で楽しみにしていることを教えてください！
同期の上垣アナ、辰已アナ含め、系列の皆さんとお会いできるのでワクワクします！特に上垣アナとは同期で研修やプライベートでも交流があり、共演が楽しみです！
■浦口史帆アナウンサー（東海テレビ）コメント
――出演の意気込みや「ここを見てほしい！」というアピールポイントを教えてください！
普段は三重県民らしく(?)のんびり屋ですが、東海地方愛全開で、熱量高く＆思いを込めてお伝えします！
――今回の出演で楽しみにしていることを教えてください！
『とれたてっ！』ファミリーの皆様や個性豊かな系列の仲間とのトーク、とっても楽しみです。グツグツ心を沸かせて帰ります！
■辰已麗アナウンサー（テレビ新広島 ）コメント
――出演の意気込みや「ここを見てほしい！」というアピールポイントを教えてください！番組での第一声！緊張していてもそこだけは…絶対に…元気よく！広島に胸を張って帰れるように頑張ります！
――今回の出演で楽しみにしていることを教えてください！
研修を共にした同期、そして先輩アナと一緒に仕事が出来ることです。質問したいことがありすぎて時間が足りない気がしています。
■赤木希アナウンサー（テレビ西日本）コメント
――出演の意気込みや「ここを見てほしい！」というアピールポイントを教えてください！福岡生まれ、福岡育ちの在福局アナウンサーとして、福岡の魅力を全国の皆さんにお伝えできるよう全力でプレゼンさせていただきます！
――今回の出演で楽しみにしていることを教えてください！
全国の個性あふれるアナウンサーの皆さんと共演できること。技を盗んで福岡に帰りたいと思っています。
■平川邦明アナウンサー（サガテレビ）
――出演の意気込みや「ここを見てほしい！」というアピールポイントを教えてください！情報番組『かちかちLIVE』、バラエティー番組『どぶろっくの一物』『オラキオスポーツ』を放送するサガテレビの平川邦明です。緊張でかちかちに硬くなりすぎないよう頑張ります。
――今回の出演で楽しみにしていることを教えてください！
“ローカルあるある”を聞いて、「うちだけじゃないんだ」と安心したいです
■西村勇気アナウンサー（テレビ熊本）
――出演の意気込みや「ここを見てほしい！」というアピールポイントを教えてください！自称・熊本一熱いアナウンサー。気持ちが乗ってくると、どこからか漏れ出す関西弁にご注目ください。
――今回の出演で楽しみにしていることを教えてください！
どう見ても一番オジサンなので、若手の皆さんと触れ合い、フレッシュな気持ちを取り戻したいです。