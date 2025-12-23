SixTONES高地優吾、スパイ適正はなし？“芸能界で一番いい人”評価を逆手に「そのピュアさを利用する」
お笑いコンビ・博多華丸・大吉と千鳥、かまいたちが出演し、23日に放送されるカンテレ・フジテレビ系バラエティー『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（毎週火曜 後10：00）は 「スパイ7分の1」に高地優吾（SixTONES※高＝はしごだか）、谷まりあが参戦する。ゲストの2人に博多華丸・大吉、千鳥、かまいたち・山内健司を含めた7人が「ドボンしりとり」「連動バランス棒運び」「英語伝達ゲーム」の3つのゲームにチャレンジする。
【番組カット】めっちゃ楽しそう⋯！笑顔で見つめる高地優吾
2022年以来の参戦となる高地は「それ以来ってことは…成績残せなかったっていう」と自虐気味にスタート。ところがかまいたち・濱家隆一からは「芸能界で一番いい人」と太鼓判を押され、スパイ適性を心配されると「そのピュアさを利用する」と、思わずニヤリな一言でスタジオがざわつく。
一方、谷は「私、ポーカーフェイスです」と言い切るも、スパイカードを引いた直後から思わず笑みがこぼれて、早くも疑いの視線が集まる。さらに大悟から高地は「犬みたい」と言われ、“チワワ”エピソードで場を和ませるが…それが逆に怪しい。
1ゲーム目は新ゲーム「ドボンしりとり」。50マスのボードをしりとりで進むが、“爆弾マス”で止まる単語はNG。1文字のミスや迷いが、そのまま一気にピンチにつながる。「み」から言葉が出ない山内が大ピンチに陥り、大吉の「急げよ！急げよ！」が飛び出すほど現場は大慌て。さらに谷の“惜しい単語”に高地が即座に反応し、疑いの矛先はあちこちへ――。
2ゲーム目「連動バランス棒運び」は、4人で1本の棒を持ったまま足つぼ＆障害物コースを突破する連帯責任ゲーム。1回目は順調だったはずが、2回目は開始早々から「最初からおかしい！」とざわつきモードに。「上げろよ！山内！」と声が飛び交い、谷の絶叫、高地の“現場検証”まで飛び出して、誰が引っ張った？誰が上げた？ツッコミ合いがにぎやかに止まらない。
3ゲーム目「英語伝達ゲーム」では、英語が苦手な大悟が“作戦”としてトップバッターに名乗り。お題の動物を「ブラウン」「ポン」だけで押し切ろうとして、スタジオは大ツッコミ。さらに英語が得意なはずの谷が、まさかの一言を口にしてしまい一同びっくり。その瞬間、スパイ容疑はまた振り出しへ。 “いい人”か、意外と策士か。笑顔の裏に隠れたスパイは一体誰なのか？スパイ容疑者を絞り切れないまま迎える投票タイム…。果たしてスパイの正体は。
■収録後インタビュー
高地: ぼくは一回出たことがあるので、レギュラーメンバーが本当にテンパっているときの感覚は覚えていたんですが、前とは違う慌て方をしている人を注意して見ていました。谷さんは怪しい行動が多かったですね。スパイの雰囲気が出ていました。
谷:すごく楽しかったです。ゲームがほどよく難しくて、しりとりでは本当にテンパってしまって…（笑）
高地：でも、ずっとニコニコしているから、テンパっているように見えなかった。改めて参加してみて、ゲームが進化していますし、何よりレギュラー陣がこの企画に慣れすぎてると感じました…。レベル高かったですね。
谷: いろいろなメンバーがスパイをしているところを見てみたいです。どういう動きをするのか。
高地: オンエアで見てもらって、スパイが分かった状態でもう一度見てもらいたいです。見どころは、芸能人の裏側がちゃんと見られるところかな…（笑）。スパイの演技力にご注目ください。
谷: あなたも絶対惑わされるでしょう。スパイは誰だ！
2022年以来の参戦となる高地は「それ以来ってことは…成績残せなかったっていう」と自虐気味にスタート。ところがかまいたち・濱家隆一からは「芸能界で一番いい人」と太鼓判を押され、スパイ適性を心配されると「そのピュアさを利用する」と、思わずニヤリな一言でスタジオがざわつく。
一方、谷は「私、ポーカーフェイスです」と言い切るも、スパイカードを引いた直後から思わず笑みがこぼれて、早くも疑いの視線が集まる。さらに大悟から高地は「犬みたい」と言われ、“チワワ”エピソードで場を和ませるが…それが逆に怪しい。
1ゲーム目は新ゲーム「ドボンしりとり」。50マスのボードをしりとりで進むが、“爆弾マス”で止まる単語はNG。1文字のミスや迷いが、そのまま一気にピンチにつながる。「み」から言葉が出ない山内が大ピンチに陥り、大吉の「急げよ！急げよ！」が飛び出すほど現場は大慌て。さらに谷の“惜しい単語”に高地が即座に反応し、疑いの矛先はあちこちへ――。
2ゲーム目「連動バランス棒運び」は、4人で1本の棒を持ったまま足つぼ＆障害物コースを突破する連帯責任ゲーム。1回目は順調だったはずが、2回目は開始早々から「最初からおかしい！」とざわつきモードに。「上げろよ！山内！」と声が飛び交い、谷の絶叫、高地の“現場検証”まで飛び出して、誰が引っ張った？誰が上げた？ツッコミ合いがにぎやかに止まらない。
3ゲーム目「英語伝達ゲーム」では、英語が苦手な大悟が“作戦”としてトップバッターに名乗り。お題の動物を「ブラウン」「ポン」だけで押し切ろうとして、スタジオは大ツッコミ。さらに英語が得意なはずの谷が、まさかの一言を口にしてしまい一同びっくり。その瞬間、スパイ容疑はまた振り出しへ。 “いい人”か、意外と策士か。笑顔の裏に隠れたスパイは一体誰なのか？スパイ容疑者を絞り切れないまま迎える投票タイム…。果たしてスパイの正体は。
■収録後インタビュー
高地: ぼくは一回出たことがあるので、レギュラーメンバーが本当にテンパっているときの感覚は覚えていたんですが、前とは違う慌て方をしている人を注意して見ていました。谷さんは怪しい行動が多かったですね。スパイの雰囲気が出ていました。
谷:すごく楽しかったです。ゲームがほどよく難しくて、しりとりでは本当にテンパってしまって…（笑）
高地：でも、ずっとニコニコしているから、テンパっているように見えなかった。改めて参加してみて、ゲームが進化していますし、何よりレギュラー陣がこの企画に慣れすぎてると感じました…。レベル高かったですね。
谷: いろいろなメンバーがスパイをしているところを見てみたいです。どういう動きをするのか。
高地: オンエアで見てもらって、スパイが分かった状態でもう一度見てもらいたいです。見どころは、芸能人の裏側がちゃんと見られるところかな…（笑）。スパイの演技力にご注目ください。
谷: あなたも絶対惑わされるでしょう。スパイは誰だ！