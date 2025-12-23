さとうほなみと結婚した柄本時生、新居の部屋を紹介 “ゲーム＆漫画”で趣味を満喫
俳優の柄本時生（36）が、22日までに自身のYouTubeチャンネル「ゲーマーじゃないけど時生です【柄本時生】」を更新。新居のひと部屋を公開した。
【動画】充実のコレクションも！柄本時生の「新居の部屋」
「【引っ越し完了】念願のゲーム部屋ができました」と題した動画で、冒頭「引っ越しました」と、両手を挙げて部屋を紹介。まだ段ボールなどが積み上げられており、片付けながら「ゲーム部屋にしていきたいと思います」と説明した。
後輩俳優の森下開が手伝いに駆けつけており、2人で作業を進めた。段ボールに入っていた様々なアイテムについて、台本やコレクションしているゲームソフトなどを紹介。“漫画コーナー”も設置し、片付け後は2人でゲームを満喫した。
柄本は、4人組バンド・ゲスの極み乙女。の“ほな・いこか”名義でも活動する俳優のさとうほなみ（36）と11月13日、結婚を発表した。
