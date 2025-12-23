ソフトバンクの野村勇内野手（29）は22日、みずほペイペイドームで2度目の契約更改交渉を行い、保留した16日と同額で3100万円増の年俸5200万円（金額は推定）でサインした。プロ入り当初からの目標であるトリプルスリーへの足がかりとなる「20本塁打、20盗塁」を来季の目標に設定。遊撃手としての全力プレーへ、球団にはユニホームのズボン支給枚数増も訴えた。

2度目の交渉で前回提示額と同じ5200万円でサインした野村は、保留していた意外な理由を明かした。

「ユニホーム（のズボンが）破けるので“枚数を増やしてください”というのが、2回にわたった原因です」

今季は126試合、打率・271、12本塁打、40打点、18盗塁とすべてにキャリアハイを記録。日本シリーズ第5戦の延長11回には日本一を決める決勝弾も放った。快足を飛ばし、遊撃の守備では全力プレーをする背番号99ならではの理由だった。球団からは「検討する」との回答を得たといい、遊撃の定位置を今宮と争う来季はさらなる飛躍を誓う。

「ホームランももっと打てると思いますし、盗塁ももっと走れる。ホームラン20本、盗塁も20以上を目標にやっていきたい」。21年ドラフト4位で入団する以前から目標だったというのが打率3割、30本塁打、30盗塁のトリプルスリーだった。「目先の段階を経てクリアしていきたい」と一歩ずつ、その数字へ近づくように努力を重ねていくつもりだ。

オフの自主トレは滋賀県内で行う。松田宣浩氏、今宮と弟子入りしてきたが、今回は初の単独トレだ。今宮からは「伝えたいことは伝えた。おまえなら一人でできる」と“卒業証書”をもらい、決断。「健太さん（今宮）の自主トレは人数は多いけど、量は凄かった。一人なので人数が多い環境よりは量は増やせる。圧倒的練習量でレベルアップしたい」と意気込んでいる。

結果を残し、オフの多忙さも増した。19日にはフジテレビ「ぽかぽか」、きょう23日はTBSの「ラヴィット！」に生出演するなど福岡と東京を何度も往復。街中で気づかれることも多くなったが、スタイルは変えない。この日は午前10時の契約交渉に備え、「（午前）6時起きでやりました。基本、毎日、体は動かしています」と涼しい顔で言った。

「1年目（10本塁打）打てて2、3年目ダメだった。来年打てるかほんまに分からないというのは、僕が一番、分かっている」。真のレギュラーへ、野村に慢心は一切ない。 （福浦 健太郎）