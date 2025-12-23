『日本レコード大賞』全出演アーティストの歌唱曲決定 CUTIE STREETは「かわいいだけじゃだめですか？」【一覧あり】
年末恒例の『第67回輝く！日本レコード大賞』に出演するアーティストの歌唱曲が23日、発表された。既に発表されている優秀作品賞や企画賞の楽曲に加え、新人賞のCUTIE STREETやHANAなどの歌唱曲が公開された。
【画像】『第67回 輝く!日本レコード大賞』歌唱曲一覧
「特別国際音楽賞」「特別賞」「最優秀歌唱賞」を受賞したアーティストの歌唱曲が決まった。新人賞の4組の歌唱曲は、CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」、SHOW-WA & MATSURI「僕らの口笛」、HANA「Blue Jeans」、BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)」に決定した。
特別国際音楽賞のAdoは「愛して愛して愛して」「唱」の2曲を、&TEAMは「Go in Blind (月狼)」を披露する。
特別賞の細川たかしは「北酒場」「望郷じょんから」の2曲、最優秀歌唱賞の山内惠介は「闇にご用心」、日本作曲家協会選奨の天童よしみは「珍島物語」を歌う。島津亜矢は日本作曲家協会名曲顕彰の「舟唄」を歌唱する。
TBSは30日午後5時30分から、『日本レコード大賞』を4時間半にわたって東京・渋谷の新国立劇場から生放送する。番組の総合司会には、安住紳一郎アナウンサーと俳優の川口春奈が決まっている。
これで今年の『レコード大賞』全出演アーティストの歌唱曲が決定した。以下は一覧。
■優秀作品賞
ILLIT「Almond Chocolate」
M!LK「イイじゃん」
FRUITS ZIPPER「かがみ」
アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」
幾田りら「恋風」
Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」
CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」
新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」
純烈「二人だけの秘密」
BE:FIRST「夢中」
■新人賞
CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
SHOW-WA & MATSURI「僕らの口笛」
HANA「Blue Jeans」
BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)」
■特別国際音楽賞
Ado「愛して愛して愛して」「唱」
&TEAM「Go in Blind (月狼)」
■特別賞
細川たかし「北酒場」「望郷じょんから」
■最優秀歌唱賞
山内惠介「闇にご用心」
■作曲賞
工藤大輝・花村想太
Da-iCE「ノンフィクションズ」
■作詩賞
指原莉乃
＝LOVE「とくべチュ、して」
■編曲賞
佐藤和豊
市川由紀乃「朧」
■企画賞
AKB48・前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃「Oh my pumpkin!」「恋するフォーチュンクッキー」
堺正章&Rockon Social Club「プンスカピン！」
亀梨和也&Rockon Social Club「亀の恩返し」
乃木坂46「Same numbers」
TUBE×FRUITS ZIPPER「ファミリー・サマー・バケーション」
■日本作曲家協会選奨
天童よしみ「珍島物語」
■日本作曲家協会名曲顕彰
「舟唄」島津亜矢による歌唱
