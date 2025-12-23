『春日ロケーション』待望の新作 仲良く赤羽ロケ→今後のトークで松田好花の目に涙
お笑いコンビ・オードリーの春日俊彰がプロデューサーの旅番組『春日ロケーション』が、2026年1月2日深夜に放送される（深1：25）。
【番組カット】今回は…赤羽ロケを行った春日ロケーション一行
この番組は、春日Pが限られた予算の中で最高の撮れ高を作るため、本当に価値のあるモノだけを選び抜き、時に大胆に、時にシビアにお金を使う、この番組でしか見られないゆるくて仲良しな“春日旅”となっている。
今回も春日旅に同行するのは、春日Pが信頼を寄せる2人。春日Pと20年来の付き合いのある親友のサトミツこと、お笑いコンビ「どきどきキャンプ」で活動するほか、放送作家としてテレビ・ラジオでも活躍する佐藤満春。もう一人は佐藤を師と仰ぎ、オードリーのラジオ番組のヘビーリスナーでもある松田好花。松田は日向坂46からの卒業を発表してから初めての「春日ロケーション」旅となる。
これまで魅力があふれる各地で旅を満喫してきた春日プロデューサー一行。今回、春日Pがロケ地に選んだのは『赤羽』。「本当に住みやすい街大賞」で第1位に輝いたこともある、ファミリー層にも注目のエリアだ。2026年の最初にどうしても赤羽を紹介したい理由があったとのことで、2人と赤羽へロケに…。
まずは、赤羽といえばせんべろの街。「赤羽一番街」という商店街で撮れ高を狙う。番組では恒例となった「赤羽横断ウルトラクイズ」が今回も登場。正解者だけがご褒美として、赤羽グルメをゲットする。「赤羽には、昭和31年から続く、地元のお祭りがあります。毎年4月に開催される、そのお祭りの名前は？」など、赤羽一番街に関する問題を出題。クイズ＆グルメを楽しみながら商店街を練り歩く。
さらに、正月らしく都内屈指のパワースポット「赤羽八幡神社」で運試し。赤羽八幡神社は、勝負の神様として、受験生やスポーツ選手が参拝するパワースポット。2026年最も運気が良い春ロケメンバーは誰なのか。そして、過去3回にわたって開催された名物企画「春スポ」。今回は新年ということで、昔懐かしいお正月の遊びを春日ロケーション風にアレンジして対決。けん玉、トントン相撲、福笑いなど、負けられない戦いで大盛り上がりとなる。
番組内では、松田の卒業発表後、初のロケーションということで「松田の今後」や、「番組の今後」などについても3人が語り合う。そして、なぜか松田の目には涙が。シーズン5はHuluにて2026年1月2日午後6時から配信スタートする。
