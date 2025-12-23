2025年も、多くの“事件”が物議を醸す年となった。本誌が掲載した記事のなかで、とくに反響が大きかった記事の数々を、“炎上事件簿”という形で振り返る。（8月28日配信記事を再掲。記事は原文ママ）

8月27日、俳優・船越英一郎が、23歳下の女優・松下萌子と再婚していたことが『女性セブンプラス』に報じられた。すでに1歳になる第一子も誕生しており、船越は一児の父になっていたという。

「お相手の松下さんは、1997年に『全日本国民的美少女コンテスト』でマルチメディア賞を受賞。その後は歌手や女優としてデビューし、現在はチョークアーティストとして個展を開くなど、幅広く活動しています。

2人は2018年にテレビ番組の共演で知り合い、2021年から交際が始まったといいます。2022年には熱愛報道が取りざたされていましたが、見事ゴールインを果たしていたようですね。同誌に対し、船越さんは再婚と第一子誕生の事実を認めています」（芸能記者）

船越といえば、2017年に離婚した女優・松居一代との泥沼離婚騒動が思い出される。夫の不倫を疑い、ネット上で過激な言葉を繰り出し、プライベートを連日暴露する松居の姿は、“松居劇場”と称されるほどのインパクトだった。

離婚調停を経て、無事に離婚が成立してから8年。船越の再婚の裏で、松居のブログには“異変”が起こっていた。

「松居さんは、2022年にアメリカ・NYの高級レジデンスで暮らし始め、セレブ生活ぶりをブログで発信してきました。しかし、ちょうど7月から、ブログの更新がパタリと途絶えていたんです。

休止直前のブログを読むと、突然の体調不良で、何十年かぶりに病院を受診したと報告しています。原因は、日本人から送られた“悲しいメール”だったとのことです」（芸能記者）

松居は7月11日にブログを更新し、病院に行ったことを報告。《突然，お腹の具合が悪くなったのは…松が日本人の方から送信されたメールを読んでかなりのショックを受けたからでした それが原因で…急性胃腸炎のような症状になってしまいました》とつづった。

さらに翌日も次のように記した。

《悲しいメールから受けたショックがここまで体に影響を及ぼすとは、、、悲しみが増してきました》

《そんなわけでございますので申し訳ございませんがすこしブログをおやすみさせてください》

この投稿を最後に、更新はストップしている。

松居がつづった“悲しいメール”の詳細は定かでないが、数十年ぶりに病院に行くほど、心身に不調をきたしたようだ。はたして松居は船越の再婚を知っているのだろうか……。