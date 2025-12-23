12月30日放送「第67回輝く！日本レコード大賞」全出演アーティストの歌唱曲決定【一覧】
【モデルプレス＝2025/12/23】TBSでは、年末恒例の『第67回 輝く！日本レコード大賞』を、12月30日午後5時30分から4時間半にわたって東京・渋谷の新国立劇場より生放送。この度、新人賞を受賞した4組に加えて、「特別国際音楽賞」、「特別賞」、「最優秀歌唱賞」を受賞したアーティストの歌唱曲が決定し、全出演アーティストの歌唱曲が出揃った。
この度、「特別国際音楽賞」、「特別賞」、「最優秀歌唱賞」を受賞したアーティストの歌唱曲が決定。新人賞の4組の歌唱曲は、CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」、SHOW-WA＆MATSURI「僕らの口笛」、HANA「Blue Jeans」、BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU（Japanese Ver.）」に決定。特別国際音楽賞のAdoは「愛して愛して愛して」と「唱」の2曲を、&TEAMは「Go in Blind（月狼）」を披露する。
◆「レコ大」全出演アーティストの歌唱曲出揃う
◆優秀作品賞
ILLIT「Almond Chocolate」
M!LK「イイじゃん」
FRUITS ZIPPER「かがみ」
アイナ・ジ・エンド「革命道中 - On The Way」
幾田りら「恋風」
Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」
CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」
新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」
純烈「二人だけの秘密」
BE:FIRST「夢中」
◆新人賞
CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
SHOW-WA＆MATSURI「僕らの口笛」
HANA「Blue Jeans」
BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU（Japanese Ver.）」
◆特別国際音楽賞
Ado「愛して愛して愛して／唱」
&TEAM「Go in Blind（月狼）」
◆特別賞
細川たかし「北酒場／望郷じょんから」
◆最優秀歌唱賞
山内惠介「闇にご用心」
◆作曲賞
工藤大輝 | 花村想太
Da-iCE「ノンフィクションズ」
◆作詩賞
指原莉乃
＝LOVE「とくべチュ、して」
◆編曲賞
佐藤和豊
市川由紀乃「朧」
◆企画賞
AKB48・前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・指原莉乃「Oh my pumpkin!／恋するフォーチュンクッキー」
堺正章＆Rockon Social Club「プンスカピン！」
亀梨和也＆Rockon Social Club「⻲の恩返し」
乃木坂46「Same numbers」
TUBE×FRUITS ZIPPER「ファミリー・サマー・バケーション」
◆日本作曲家協会選奨
天童よしみ「珍島物語」
◆日本作曲家協会名曲顕彰
「舟唄」島津亜矢による歌唱
