面接官が馬鹿にしてきた 「人がいれば貴方なんか採用しない」と言われて絶望した女性

人手不足が深刻化する昨今、採用される側も慎重に職場を選びたいものだ。投稿を寄せた大分県の50代女性は、パートの転職面接での忘れられない出来事を明かした。年齢を考え「これで最後にしたい」と覚悟を決め、人間関係が良さそうな職場を選んだはずだったが、信じられない展開となった。

「本当は即決はしないのですが、人がいないので、採用とします。人がいれば貴方なんか採用しないのですけど、人がいないので採用します」

面接中の質問は一般的なものだっただけに、最後に放たれた言葉があまりにも衝撃的だったのだ。（文：長田コウ）

「全員転勤願いを出している」ほど劣悪な環境だった

女性は当時の心境をこう書いている。

「一瞬固まりました。えっ？どういう事？そんなに私ダメ？っていうかこんな事言う人なの？表（お客様に対する顔）と裏（素の顔）ってこんなにも違うの？驚きました」

面接官は女性の夫と仲が良く、「呑みに行ったり遊びに行ったりする仲」だったそう。

「まさかそんな人だと思わず、逆にその人の所なら大丈夫！と思って受けた面接だけに衝撃でした」

身近な存在だからこそ信頼していたが、客に対する顔と身内に対する裏の顔の落差に驚いたという。女性は「自分の気にし過ぎかもしれない」と自身を納得させ、採用辞退はせずに働き始めた。しかし、予感は的中してしまう。

「他の職員もその人が無理で、全員転勤願いを出しているとか…」

女性は「私もいつまで続くかはわかりません」と現在の心境を明かした。面接での無礼な態度は、職場の劣悪な人間関係を象徴していたのかもしれない。

