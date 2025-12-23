冬のボーナス80万→160万に倍増！しかしそれでも不安を拭えない40代男性

物価高が続く中、ボーナスへの関心度は高まっているだろう。業績好調で倍増の恩恵を受ける人がいる一方で、高年収ながら不満を募らせる人もいる。投稿を寄せた岐阜県の40代男性（エンジニア／年収800万円）は、ボーナスの額を明かしている。

「昨年は80万円程度だったが、今年の冬は160万円程度とほぼ倍になった。価格転嫁と値上げ交渉が進展して会社の業績が向上したためと考えている」

しかし、男性は手放しで喜んでいるわけではなく、「来年以降物価高の反動で受注が減る可能性も有り少し心配」と、冷静に先を見据えている。（文：長田コウ）

「同業他社よりは低いので、もう少し多くてもいいと思う」

気になる160万円の使い道については、男性の堅実さが表れている。

「半分を一旦投資と貯蓄に回して、残り半分でクレジットカード等の残債の返済と貴金属（金貨）の購入に充てました」

東京都の50代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収1000万円）は、ボーナスについて「額面で110万円」と書いている。昨年とほぼ同額だというが、会社の現状には満足していないようだ。

「会社の業績があまり良くなく、ボーナスは給与の1.3か月分という計算。年齢が高いので、ある程度の額はもらえているが、同業他社よりは低いので、もう少し多くてもいいと思う」

男性に浮かれた様子は全くなく、ボーナス額を冷静に受け止めていることがうかがえる。

「特に使い道はなく、貯金」

と、110万円の全額を貯蓄に回すようだ。大きな買い物をする高揚感よりも、不透明な将来に備える意識が勝っているのかもしれない。

※キャリコネニュースでは「冬のボーナスいくらですか？」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/GHMN2PMU