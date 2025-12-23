冬のボーナス120万→180万に爆増 「私の年齢では貰っているほう」と満足気な30代男性

冬のボーナスの時期だが、実際に働く人たちはいくら手にし、どのように使うのだろうか。投稿を寄せた愛知県の30代男性（事務・管理／年収800万円）は、輸送機器メーカーで知的財産業務に携わっているそう。ボーナスの支給額についてこう書いている。（文：長田コウ）

「去年は100万円で今年は120万円。世間の流れからベースアップが大きく、ボーナス額も上がった。それほど激務な会社ではないので、身の丈にあった金額だと思っている」

「面白味もないですがほぼ全額投資と貯金に回します」

そんな男性が計画しているボーナスの使い道は、家族との時間を充実させるものだった。

「使い道はミニバンの車の購入の足しにする」

群馬県の30代男性（エンジニア／年収950万円）は、ボーナスの額にかなり満足しているようだ。

「昨年の冬のボーナス120万円で今年は180万円でした」

「6月に昇格して基本給が跳ね上がったのでそれが影響している」と明かしたうえで、「私の年齢では貰っている方だと思うのでそれなりに満足しています」と本音をこぼしている。これだけのボーナスをもらった男性だが、

「使い道については面白味もないですがほぼ全額投資と貯金に回します」

ということで、浮かれることなく堅実な使い方をするようだ。

