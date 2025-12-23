第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で優勝１０度の日体大は、継続中では大会最長の７８年連続７８回目の出場。４年連続でエントリーされた平島龍斗（４年）は、１０月の予選会を日本人２番手の個人８位で走り、伝統校のタスキをつなぐ原動力となった。１１月の記録会では１万メートルで日体大新記録の２７分５６秒８４をたたき出し、乗りに乗っている。成長著しいエースが、２０１８年以来、８年ぶりのシード権（１０位以内）をもたらす。

心身ともに充実した平島が日体大躍進のキーマンだ。出走すれば自身３度目の箱根路。「４年間で一番納得のいく走りをしたい。任された区間をしっかり走りたい」と覚悟を口にした。

箱根では過去２度１区で走った。２４年は区間最下位の２３位に沈んだ。最後にタスキを渡し、スタートでの大きな出遅れに涙した。悔しさを胸に刻み、前回２５年は区間３位と雪辱。「華がある。駆け引きがあるのと、駅伝は流れが大事なので、スターターとしての魅力がある」と３年連続の１区を希望する。

古豪の重圧を力に変える。１０月の予選会は日本人２番手となる個人８位でゴールし、チームをけん引した。歴代の先輩たちが大切につないできた伝統のタスキ。７８年連続出場がかかるプレッシャーの中で力走した。ただ、チームは９位でギリギリの通過に「自分が留学生と競って、もっとタイムが稼げていたら。力不足」と満足はしなかった。

試行錯誤を続けながら１１月、１万メートルで２７分５６秒８４をマーク。２６年に創部１００年を迎える伝統校で、２０年池田耀平の日体大記録を５年ぶりに１秒６８更新した。日体大の長距離競技会で出したこともあり、「トラック１周、全部でチームメートが応援してくれたおかげ」と仲間に感謝しつつ、「箱根駅伝では１万メートル２７分台の力がないと戦えない」と手応えもつかんだ。

成長の裏には意識改革がある。シード権を逃した前回の箱根後、「練習やレースでは弱いところを見せない」とエースとして誓いを立てた。今季は最上級生となりチーム内でも指導する立場。「後輩に声をかけたり、自分に生かされることも多い」。その責任感が自身の走りにも好影響を生んだ。山上り５区を希望する選手との練習にも取り組んだ。今年の夏合宿は初めて計１０００キロを走破した。

苦手の上りも克服し、力量的に２区を任される可能性もある。箱根での集大成へ「出し切ることだけを意識してやっていきたい」と決意表明。８大会ぶりのシード奪回を狙う古豪のスタートダッシュに、平島は欠かせない（富張 萌黄）

◆平島 龍斗（ひらしま・りゅうと）２００３年１１月３日、神奈川・綾瀬市生まれ。２２歳。相洋高から２２年に日体大体育学部入学。２年時は箱根駅伝１区２３位。３年時は全日本駅伝１区区間賞、箱根１区３位。４年時は全日本２区７位。自己ベストは１万メートル２７分５６秒８４、５０００メートル１３分４２秒８４、ハーフマラソン１時間１分２秒。

◆日体大 １９２６年創部。箱根駅伝には４９年に前身の日本体育専門学校が初出場。以来、７８回連続出場中。優勝１０回。全日本大学駅伝は優勝１１回。出雲駅伝は最高２位（２０１０年）。学生３大駅伝通算２１勝は駒大に続く２位。長距離部員は選手６０人。学生スタッフ９人。練習拠点は神奈川・横浜市。タスキの色は白。主なＯＢは１９７２年ミュンヘン五輪マラソン代表の采谷義秋氏、９１年東京世界陸上マラソン金メダルの谷口浩美氏ら。