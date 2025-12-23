ＴＢＳは２３日、同局系で３０日に生放送する「第６６回 輝く！日本レコード大賞」（後５時半）に出演する２８組のアーティストの歌唱曲を発表した。

優秀作品賞を受賞したＭ！ＬＫは「イイじゃん」、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥは「倍倍ＦＩＧＨＴ！」と今年大流行した曲。一方、前田敦子らＯＧと登壇するＡＫＢ４８は「恋するフォーチュンクッキー」と１０年以上前の曲。さらには島津亜矢が１９７９年にリリースされた八代亜紀さんの楽曲「舟唄」を歌唱する。

優秀作品賞

ＩＬＬＩＴ 「Ａｌｍｏｎｄ Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ」

Ｍ！ＬＫ 「イイじゃん」

ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ 「かがみ」

アイナ・ジ・エンド 「革命道中―Ｏｎ Ｔｈｅ Ｗａｙ」

幾田りら 「恋風」

Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ 「ダーリン」

ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ 「倍倍ＦＩＧＨＴ！」

新浜レオン 「Ｆｕｎ！ Ｆｕｎ！ Ｆｕｎ！」

純烈 「二人だけの秘密」

ＢＥ：ＦＩＲＳＴ 「夢中」

新人賞

ＣＵＴＩＥ ＳＴＲＥＥＴ 「かわいいだけじゃだめですか？」

ＳＨＯＷ―ＷＡ ＆ ＭＡＴＳＵＲＩ 「僕らの口笛」

ＨＡＮＡ 「Ｂｌｕｅ Ｊｅａｎｓ」

ＢＯＹＮＥＸＴＤＯＯＲ 「今日だけ Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ （Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｖｅｒ．）」

特別国際音楽賞

Ａｄｏ 「愛して愛して愛して」「唱」

＆ＴＥＡＭ 「Ｇｏ ｉｎ Ｂｌｉｎｄ（月狼）」

特別賞

細川たかし 「北酒場」「望郷じょんから」

山内惠介 「闇にご用心」

作曲賞

工藤大輝 花村想太（Ｄａ―ｉＣＥが歌唱） 「ノンフィクションズ」

作詞賞

指原莉乃（＝ＬＯＶＥが歌唱） 「とくべチュ、して」

編曲賞

佐藤和豊 市川由紀乃 朧

企画賞

ＡＫＢ４８（ＯＧの前田敦子、高橋みなみ、小島春奈、指原莉乃も歌唱） 「Ｏｈ ｍｙ ｐｕｍｐｋｉｎ！」「恋するフォーチュンクッキー」

堺正章＆Ｒｏｃｋｏｎ Ｓｏｃｉａｌ Ｃｌｕｂ 「プンスカピン！」

亀梨和也＆Ｒｏｃｋｏｎ Ｓｏｃｉａｌ Ｃｌｕｂ 「亀の恩返し」

乃木坂４６ 「Ｓａｍｅ ｎｕｍｂｅｒｓ」

ＴＵＢＥ×ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ 「ファミリー・サマー・バケーション」

日本作曲家協会選奨

天童よしみ 「珍島物語」

日本作曲家協会名曲顕彰

（島津亜矢が歌唱） 「舟唄」

※複数組受賞の場合は、５０音順