¡¡£²£±Æü¤Î¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¡×¤¬£²£²Æü¡¢Âçºå¡¦¥ß¥Ê¥ß¤Î¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ì¤Ë³®Àû¡£¥Æ¥ì¥Ó¤òÃæ¿´¤ËÁá¤¯¤â£±£°£°ËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÍè¡¢¤³¤ÎÆü¤â£²£³Æü¤âµÙÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ËÈô¤ÓÆþ¤ê½Ð±é¡£Ê¿Æü¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¼ýÍÆÌó£³£°£°¿Í¤Î·à¾ì¤ÏÎ©¤Á¸«¤â´Þ¤á¤ÆËþ°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ü¥±¤ÎÀÖÌÚÍµ¡Ê£³£´¡Ë¤¬¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤«¤é¸«¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¤Ã¤ÆÊý¡¢¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢µó¼ê¤·¤¿¤Î¤ÏÌó£±³ä¡£¡Ö£Í¡½£±¥É¥ê¡¼¥à¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡½êÂ°¤ÎµÈËÜ¶½¶È´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Í¥¾¡Ä¾¸å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áá¤¯¤âºÇ½ª·èÀï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿ÃÊ³¬¤«¤é¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤ê¤ä¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅöÆü¤ÏÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÍÆ¯£Ô£é£í£å£ó¡×¤Ê¤É¤ËÀ¸½Ð±é¡££²¿Í¤È¤â°ì¿ç¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤³¤ÎÆü¤âÁáÄ«¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦Á°£µ»þ£²£µÊ¬¡Ë¤ò¼ê»Ï¤á¤Ë¡¢Åìµþ¤ÈÂçºå¤ÎÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ·×£¹ËÜ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¿·´´Àþ¤Ï±ýÏ©¤¬ÉáÄÌ¼Ö¡¢ÉüÏ©¤¬¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Î¡È£Í¡½£±¥É¥ê¡¼¥à¡É¤ò¼Â¸½¡£ÀÖÌÚ¤Ï½ËÊ¡£Ì£É£Î£Å¤ò¡Ö£³Ê¬¤Î£²¤Û¤ÉÊÖ¤·¤¿¤é¿·Âçºå¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌ²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¡Ê£³£µ¡Ë¤Ï¡Ö¤¤Î¤¦¤ÏÌ´¤ß¤¿¤¤¤Ê½ÐÍè»ö¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÈè¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤ÉÂçºå¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¿á¤ÃÈô¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÆ·¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡º£°ìÈÖ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¿²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤à¤é¡££²£³Æü¤âÄ«¥¤¥Á¤ÇÅìµþ¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿¤ËÎ×¤à¡£ÍèÇ¯¤Î£Í¡½£±½Ð¾ì¤Ï²þ¤á¤ÆÈÝÄê¡£ÀÖÌÚ¤Ï¡Ö¡Ê£²£³¡¢£²£´Ç¯Ï¢ÇÆ¤Î¡ËÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤ÏÀµµ¤¤Îº»ÂÁ¤ä¤Ê¤¤¡×¤ÈÌ¡ºÍ³¦ºÇ¹âÊö¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤«¤éÂ´¶È¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÅìµþ¿Ê½Ð¤«¡¢Âçºå¤ÇÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤«¡£¤¤à¤é¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÂç¿Í¤È¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ï¹Í¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£¡ÊÅÄÃæ¡¡¾»¹¨¡Ë
¡¡¡ú¤¿¤¯¤í¤¦¤Î£Í¡½£±Í¥¾¡¤«¤é¤Î¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡¡¢§£²£±Æü¸á¸å£±£°»þ£±£°Ê¬¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÆâ¤ò°ÜÆ°¤·¤ÆÊÌ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡ÖÍÆ¯£Ô£é£í£å£ó¡×À¸½Ð±é
¡¡¢§Æ±£±£°»þ£³£°Ê¬º¢¡¡£Í¡½£±¤ÎÍ¥¾¡¼Ô²ñ¸«¡¢À¸ÇÛ¿®ÈÖÁÈ£²ËÜ¤Ë½Ð±é
¡¡¢§£²£²Æü¸áÁ°£µ»þ£²£µÊ¬¡Á¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×À¸½Ð±é¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£Ú£É£Ð¡ª¡×¼ýÏ¿¡£Âçºå¡¦£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¥ê¥â¡¼¥ÈÀ¸½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¼ýÏ¿
¡¡¢§Æ±£¸»þ¡Á¡¡£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£Ä£á£ù£Ä£á£ù¡¥¡×¤ËÀ¸½Ð±é
¡¡¢§Æ±£±£°»þ£²£µÊ¬¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡×À¸½Ð±é
¡¡¢§¸á¸å£±»þ¡¡¡Ö£Ã£È£Å£Æ¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£¶¡×µ¼Ô²ñ¸«
¡¡¢§¸á¸å£³»þ£´£°Ê¬¡¡£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö£î£å£÷£ó¤ª¤«¤¨¤ê¡×¼ýÏ¿¡£¿·´´Àþ¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ë¾è¼Ö¡£¿·Âçºå¤Ø
¡¡¢§Æ±£¶»þº¢¡¡Âçºå¡¦¥ß¥Ê¥ß¤Î¤è¤·¤â¤ÈÌ¡ºÍ·à¾ìÅþÃå¡£¥Í¥¿¤ò£±ËÜÈäÏª
¡¡¢§Æ±£¶»þ£´£°Ê¬¡¡³®Àû°Ï¤ß²ñ¸«¸å¤Ëµ¢Âð
¡¡¢¨ÈÖÁÈ¤Ï½Ð±é½ç¡£»þ¹ï¤ÏÊüÁ÷³«»Ï»þ