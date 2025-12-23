NHK総合にて放送されている『18祭』。毎年一組のアーティストと1000人の18歳世代（17歳～20歳）が共演し、1回限りのステージを作り上げるイベントだ。今年の出演アーティストはVaundy。“本気”をテーマに制作された新曲「呼び声」が、彼と18歳世代によってパフォーマンスされる。

放送に際して、Vaundyは「18歳世代のみんなに、難しいものに本気で取り組むことと、本気には責任が伴うこと、それらを“好きの気持ち”で飛び越える感覚、を覚えてもらいたくてこの曲を作りました」（※1）とコメントしている。何かひとつの物事に情熱を注ぐことはそれなりの覚悟が必要で、最後までやり遂げることは難しい。Vaundyもきっと、今までに楽曲制作などを通してそれを肌で感じてきたのだろう。2000年生まれの彼は、今の18歳世代と年齢も近い。少し先輩にあたるVaundyと18歳世代が向き合い、お互いにどんな感情が芽生えたのか――放送で見届けられることを楽しみにしたい。

2016年にスタートし、今年で開催9回目を迎えた『18祭』では、過去にも多くの名曲が誕生してきた。

2024年の『18祭』に出演したのは、Mrs. GREEN APPLE。“本音”をテーマに制作された楽曲が、今年1月に配信リリースされた「ダーリン」だ。今までにも、心の内側に宿る葛藤や悲しみを掬い取り、代弁した楽曲を届けてきたMrs. GREEN APPLEだが、「ダーリン」も孤独に寄り添うような楽曲である。〈負けない何かが欲しい／“私”だけの愛が欲しい〉〈信じれる何かが欲しい／解けない絆が欲しい〉――「ダーリン」の歌詞に綴られているのは、なかなか口には出せない“本音”。放送では、バンドの演奏に乗せて、誰かに伝えたい気持ちを歌にぶつける18歳世代との熱いパフォーマンスが見られた。特に、ラストサビの〈darling 本当の音を聴いて／やるせない日々の膿は出切らないけど〉の歌唱を18歳世代に委ね、歌声に耳を傾けていた3人の姿が印象深い。誰かにはなれない自分自身を肯定してくれるような「ダーリン」は、18歳世代の心の支えになったはずだ。

2023年は、YOASOBIが“心音”をテーマに「HEART BEAT」を制作した。この年の18歳世代といえば、ちょうど新型コロナウイルスの影響で思うような学生時代を過ごせなかった人が多かった。それゆえに、もどかしさを感じながらも懸命に前に進んできた彼らがステージで楽しそうに歌声を重ねている姿を観るだけでも、胸に込み上げるものがあった。「HEART BEAT」は、未来への期待を感じさせる一曲である。軽やかなメロディに乗せて、〈ずっと遠くに見ていた／ずっと先の未来は／ずっと近くに来ている〉と大人に近づいていく日々を描きながら、自分自身と向き合っていくことの大切さが歌われている。自分の心の声を聞くことで、明るい未来が開けていく――そんなふうに、大人へと成長していく18歳世代へのYOASOBIからのメッセージが伝わってくる。

同じく2023年には、BUMP OF CHICKENが登場した。SNSをはじめとして多くの人々が“繋がり”を求める世のなかで、だからこそ襲いかかる孤独や劣等感。制作された「窓の中から」は、そんな世界を生きる若者たちに、“一人でも繋がることができる”ということを伝えてくれた。〈同じように一人で歌う誰かと ほんの一瞬だけだろうと 今 重ねた声〉というフレーズはその象徴であり、「窓の中から」は、自身も同じような孤独を経験したであろうBUMP OF CHICKENが、大人という立場から18歳世代を導く楽曲だ。1000人の18歳世代が、BUMP OF CHICKENの音楽を通して〈ほんの一瞬だけ〉繋がった瞬間は、彼らのかけがえのない記憶として残るはずだ。

2022年の『18祭』には、あいみょんが出演した。18歳世代と一緒に歌われたのは、“喜怒哀楽”をテーマに制作された「双葉」。ただし、この年は新型コロナウイルスの影響でリモートでの開催となった。画面越しの一人ひとりに向けて、優しい眼差しを送っていたあいみょん。若々しい彼らを双葉に喩え、〈心耕し 花が咲くまで／可愛く揺れなよ 双葉〉と大きく成長していく姿を描いた「双葉」には、彼女から18歳世代へのエールが込められている。生きていくなかで、思い通りにいかない場面はたくさんある。楽しいことばかりではない現実を伝えながらも、困難を乗り越えながら強くなれるように。そんなあたたかい祈りが感じられる楽曲だ。

『18祭』は、18歳世代のリアルな感情とアーティストの想いが交差する場所。特別な熱量が生まれる『18祭』から、今後も多くの名曲が届けられることに期待している。

（文=かなざわまゆ）