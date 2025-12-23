W¥½¥Ã¥¯¥¹·ÀÌó¸å¤â¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÁÀ¤ï¤ì¤ëÂ¼¾å½¡Î´¤Î¡È2Ç¯¸å¡É¡¡¥ä·³¤¬Ãí»ë¤¹¤ëÏÂÀ½¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤¬Èë¤á¤ë¡Ö±ÉÅ¾¡×¤Î²ÄÇ½À
µÞÅ¾Ä¾²¼¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Â¼¾å(C)Getty Images
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿ÏÂÀ½ÂçË¤¤Î°ÜÀÒÆ°¸þ¤¬·èÃå¤ò¸«¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö12·î21Æü¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Â¼¾å½¡Î´¤¬¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È·ÀÌó¹ç°Õ¡£Ä¹´ü¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò¸«¹þ¤Þ¤ì¤¿25ºÐ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë2Ç¯Áí³Û3400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó52²¯7000Ëü±ß¡Ë¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¥æ¥Ë»Ñ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¡¡µåÃÄX¤¬¸ø³«¤·¤¿¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¸ø¼¨Åö½é¤Ë¤µ¤ì¤¿ºÇÂç2²¯¥É¥ë¡ÊÌó308²¯±ß¡Ë¤ÎÍ½Â¬¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥È¡¼¥ó¥À¥¦¥ó¤È¸À¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Â¼¾å¤Ï1Ç¯¤¢¤¿¤ê¤ÎÇ¯Êð¤¬26²¯3500Ëü±ß¤È¤Ê¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤ò·è°Õ¡£º£²ó¤Î°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤ò¤¹¤Ã¤ÑÈ´¤¤¤Æ¤¤¤¿MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Õ¥§¥¤¥ó¥µ¥ó¥Éµ¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÇ¯ÊðÁí³Û¤Î¾¯¤Ê¤¤Ä¹´ü¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢2Ç¯¸å¤Ë·Þ¤¨¤ëFA¤Ç¤ÎÂç·¿·ÀÌó³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿¡È¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡É¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢·ÀÌó¸ò¾Ä¤¬¤Ï¤«¤É¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤ÎÀÛ¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢²áµî3¥·¡¼¥º¥ó¤Ç»°¿¶Î¨¤¬28.1%¤«¤é29.5%¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÂÇ·â¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ê£¿ôµåÃÄ¤¬Æó¤ÎÂ¤òÆ§¤ó¤À¡È¼åÅÀ¡É¤ò²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤«ÈÝ¤«¡½¡½¡£¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°ìÉô¤ÎÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡¢Áá¤¯¤â2Ç¯¸å¤ÎFA¤Ë¤â´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ»ï¡ØSports Illustrated¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¥à¥é¥«¥ß¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ì¼ï¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Îµ¡²ñ¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊµåÃÄ¤ÏÈà¤òÎ¥¤ì¤ÆÉ¾²Á¤·¡¢2026Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÈà¤Ëµï¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£Íèµ¨¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¶Ç¤Ë¤Ï¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤ò´Þ¤á¤Æ¾ï¾¡µåÃÄ¤¬³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÀ¤¸¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±»ï¤Ïº£²ó¤Î2Ç¯·ÀÌó¤ò¡Ö¤ªÇã¤¤ÆÀ¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡Ö¥à¥é¥«¥ß¤¬NPB»þÂå¤Ë¡ÈÆüËÜ¤Î¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê³èÌö¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯²ÁÃÍ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢Èà¤ËÂÐ¤¹¤ë¼þ°Ï¤ÎÈãÈ½Åª¤Ê¸«Êý¤ÏÊ¤¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎµåÃÄ¤¬ÊÌ¤ÎÍË¾³ô¤òÄó¼¨¤¹¤ë¥È¥ì¡¼¥ÉÏÃ¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤À¤í¤¦¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ó¤Ë¤»¤èÂç¤¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿Â¼¾å¡£2Ç¯¸å¤ÎFA¤Þ¤Ç¥·¥«¥´¤òÉñÂæ¤ËÈà¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤òÃÛ¤±¤ë¤«¤Ï¶½Ì£¿¼¤¯¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]