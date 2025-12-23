レッドソックスが２２日（日本時間２３日）、カージナルスからウィルソン・コントレラス一塁手をトレードで獲得したと正式発表した。来季以降２年４１５０万ドルの契約が残っていたため、カージナルスが８００万ドルを提供し、給与の一部を負担する。

また、レッドソックスからは今季デビューし４勝１敗ながら、右膝前十字靱帯断裂の負傷を負った右腕Ｈ・ドビンスに加え、Ｙ・ファハルド、Ｂ・アイタの若手計３投手を放出する。レ軍は１１月２５日に先発右腕Ｓ・グレイもカ軍から獲得しており、両軍間で立て続けにトレードが成立した。

コントレラスはオールスター３度出場経験がある３３歳。今季は打率２割５分７厘２０本塁打と打棒が復活し、８０打点はキャリアハイ。捕手経験が長いが、一塁とＤＨでのみ出場。レッドソックスはカサス一塁手の復帰が時間がかかりそうなだけに一塁手強化が急務でもあった。

レッドソックスはＦＡの目玉でもあるＡ・ブレグマン三塁手との再契約が最重要課題としている。一塁が埋まったことで、巨人からポスティングでメジャー挑戦を目指す岡本和真内野手獲得はブレグマンの動向次第になってきそうだ。