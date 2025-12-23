今日23日の日中は、ほぼ全国で晴れる見込み。夜は、北陸や東海から九州、沖縄にかけて、所々で雨雲が湧く。念のため雨具を。局地的には雷を伴って雨脚が強まりそう。

広範囲に日差し届く 夜は曇りや雨 雷雨も

今日23日(火)の日中は、高気圧に緩やかに覆われます。この高気圧は、ゆっくりと東へ離れるため、次第に湿った空気が流れ込むでしょう。夜は雨雲や雷雲が発達しやすくなります。

【各地の天気】

北海道は、朝のうちまでは日本海側の一部で弱い雪。昼頃からは晴れ間が広がるでしょう。

東北と関東甲信は、おおむね晴れ。多少雲がかかっても、天気の崩れはなさそうです。

北陸と東海、近畿も日差しが届くでしょう。夜は曇りや雨となり、特に紀伊半島の沿岸部では雨脚が強まってきます。雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。

中国と四国、九州は昼頃まで晴天。夕方以降は太平洋側ほど厚い雲に覆われて、所々で雨が降りそうです。

沖縄も晴れ間が出ますが、夜は本島地方を中心に大気の状態が不安定になるでしょう。急に降る強い雨や、落雷、突風に注意が必要です。

最高気温 北日本・東日本は前日と同じか低い所がほとんど

最高気温は、北海道は0℃前後の所が多く、東北は6℃前後の予想。この時期らしい寒さが続くでしょう。

関東は10℃から13℃くらいで、前日と同じか低め。北風は収まりますが、空気は冷たいままとなりそうです。

北陸と近畿、中国地方は13℃から15℃くらいで、前日と同じか高い所が多くなるでしょう。

四国と九州は16℃から18℃くらいで、沖縄は24℃前後の予想。前日と比べると高く、寒さが和らぎそうです。

なお、夜は全国的に南よりの風が吹いて、気温の下がり方は緩やか。冷え込みは弱いでしょう。