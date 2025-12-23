「刀剣乱舞ONLINE」×ユートレジャーの新作リング！「一文字則宗」登場

ユートレジャーが誇る「刀剣乱舞ONLINE」コラボの新作リング「一文字則宗」フォークリングが登場！2025年12月22日（月）から2026年1月28日（水）の間、オンラインショップやコンセプトストアで予約受付がスタートします。シルバー925からプラチナ950まで、4つの素材から選べるこのリングは、「一文字則宗」を宝石のカラーやディテールで表現。ファンの心を掴みます♪

「一文字則宗」をジュエリーで表現



「刀剣乱舞ONLINE」の人気キャラクター「一文字則宗」が、ユートレジャーの新作フォークリングで鮮やかなジュエリーに。

リングは宝石のカラーと繊細なディテールでキャラクターを象徴的に表現しています。

シルバー925、K10イエローゴールド、K18イエローゴールド、プラチナ950の4種類の素材から選べ、ファンのこだわりや予算に合わせたリングが手に入ります。

特に、光沢のあるイエローゴールドやプラチナは高級感を演出し、日常使いにも華やかさを加えてくれます。

ルイ·ヴィトンの新作マフラーで冬支度♡洗練を纏うエレガントギフト

予約期間は2025年12月22日～2026年1月28日



この新作フォークリング「一文字則宗」の予約受付は、2025年12月22日（月）から2026年1月28日（水）までの期間限定。

オンラインショップやユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋で予約を受け付けており、実際にリングを試着したい方には池袋店のサンプル展示がオススメです。

サイズ計測や相談もできるので、実際に手に取って選べる貴重なチャンスをお見逃しなく。ファンにはたまらないアイテムがこの期間中に手に入ります♡

価格と取扱店、さらに再予約も受付中



価格はシルバー925のモデルが27,500円（税込）、K10イエローゴールドが110,000円（税込）、K18イエローゴールドとプラチナ950がそれぞれ198,000円（税込）。

さらに、第一弾「加州清光/大和守安定」バージョンも再予約受付中！ユートレジャーのオンラインショップやコンセプトストアにて、好きなデザインをじっくり選ぶことができます。

刀剣乱舞ONLINEの世界をジュエリーで楽しめる、そんな魅力的なリングを手に入れて、日常に特別な輝きをプラスしてみてはいかがでしょうか。

「一文字則宗」フォークリングで新たな魅力を感じて♡



「刀剣乱舞ONLINE」ファン必見の新作リング「一文字則宗」を手に入れて、さらにその魅力を感じてみませんか？

宝石のカラーや細かなディテールで「一文字則宗」を表現したフォークリングは、デイリーに使えるデザインでありながらも、特別感が漂う一品。

予約受付は2026年1月28日（水）まで。実際に手に取ってその美しさを感じることができるので、ぜひこの機会に自分だけの特別なリングを手に入れてください♪