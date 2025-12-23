巨人の萩尾匡也外野手（２４）が２２日、メジャーへと羽ばたく同郷の先輩を刺激に来季の逆襲を誓った。Ｗソックス入団が決定した村上は、同じ熊本出身で１学年先輩。プライベートで食事をしたこともあり、グラウンドでは「調子どう？」と気にかけてくれる存在だった。自身は３年目の今季、出場は自己最少の９試合。勝負の４年目へ向けて、「パワーアップして、村上さんに『調子どうですか？』と言えるぐらいになりたい」と飛躍を期した。

日本一の石段からパワーを吸収する。今後、熊本に帰省し、年明けには同県下益城（しもましき）郡にある釈迦院御坂（みさか）遊歩道を訪れる予定。約１２００年の歴史があり、段数は３３３３段もある。過去に村上も上ったことがあるが、萩尾にも縁のある場所で「上った年はめっちゃいい」。慶大４年の秋は、六大学リーグ戦で１６人目の快挙となる３冠王。プロ２年目の２４年も自己最多５６試合出場で２本塁打を放った。シーズン中から増量してきた体重も９０キロ台前半をキープしており、「体は準備万端」と意気込んだ。

この日はＧ球場でマシン打撃などを行った。シーズン中から一振りの強さにこだわり、全身を使って打つ意識を継続しており「振る体力とかは付いてきている」と手応えがある。次代の熊本の星を目指して、日本一の石段を駆け上がる。（小島 和之）