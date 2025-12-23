NY株式22日（NY時間15:08）（日本時間05:08）
ダウ平均　　　48384.34（+249.45　+0.52%）
ナスダック　　　23425.80（+118.18　+0.51%）
CME日経平均先物　50410（大証終比：-10　-0.02%）

欧州株式22日終値
英FT100　 9865.97（-31.45　-0.32%）
独DAX　 24283.97（-4.43　-0.02%）
仏CAC40　 8121.07（-30.31　-0.37%）

米国債利回り
2年債　 　3.507（+0.023）
10年債　 　4.167（+0.020）
30年債　 　4.842（+0.017）
期待インフレ率　 　2.230（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.897（+0.002）
英　国　　4.536（+0.012）
カナダ　　3.471（+0.002）
豪　州　　4.794（+0.046）
日　本　　2.077（+0.061）

NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.04（+1.52　+2.69%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4468.90（+81.60　+1.86%）

ビットコイン（ドル）
88213.00（+71.02　+0.08%）
（円建・参考値）
1384万7677円（+11149　+0.08%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ