ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は２４９ドル高 シカゴ日経平均先物は５万４１０円
NY株式22日（NY時間15:08）（日本時間05:08）
ダウ平均 48384.34（+249.45 +0.52%）
ナスダック 23425.80（+118.18 +0.51%）
CME日経平均先物 50410（大証終比：-10 -0.02%）
欧州株式22日終値
英FT100 9865.97（-31.45 -0.32%）
独DAX 24283.97（-4.43 -0.02%）
仏CAC40 8121.07（-30.31 -0.37%）
米国債利回り
2年債 3.507（+0.023）
10年債 4.167（+0.020）
30年債 4.842（+0.017）
期待インフレ率 2.230（-0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.897（+0.002）
英 国 4.536（+0.012）
カナダ 3.471（+0.002）
豪 州 4.794（+0.046）
日 本 2.077（+0.061）
NY原油先物2 月限（WTI）
1バレル＝58.04（+1.52 +2.69%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4468.90（+81.60 +1.86%）
ビットコイン（ドル）
88213.00（+71.02 +0.08%）
（円建・参考値）
1384万7677円（+11149 +0.08%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
