『新婚-１グランプリ2025』今年登場した42組の中から、反響を呼んだ新婚さんは？

12月21日は『M－1グランプリ』の放送日。同じ放送日の『新婚さんいらっしゃい！』では、ゲストにM-1グランプリ2021王者の漫才師・錦鯉の2人を迎え、2025年に登場した新婚さんを、番組独自の調査によりランキング!!

SNSの再生回数、ネットニュースの閲覧数などのデータなどから判明した、今年最も反響があった新婚さんはどのカップル？

ゲスト・錦鯉の長谷川雅紀、結婚までにお相手と会った回数は、たったの15回

と、その前に昨年8月に結婚を発表したゲスト・錦鯉の長谷川雅紀が、衝撃の事実を吐露した。

なんと、8年間交際していて、会った回数は15回だと告白!! さらに、最長で会わなかった期間は3年2カ月だったという……。

「全然つきあってないんすよね」という相方・渡辺隆のツッコミはさておき、甘い新婚生活エピソードでは「“おかえり”の言葉が本当にうれしい」と、53歳にしてゴールインした雅紀がしみじみと語った。

10位は、未来の「国宝」となるべく歌舞伎界の女形を背負って立つ俳優・中村米吉、梓夫妻。登場した俳優仲間の中村七之助、中村橋之助が、米吉の妻に対するデレデレっぷりを再現暴露！

今年新婚になった七之助と、先日婚約発表した橋之助に対し、『新婚さんいらっしゃい！』に「出てくれたら仕返しできるのに！手ぐすねひいて待っています」とリベンジの意向を伝えてきた米吉。さぁ、来年の七之助＆橋之助の出演は決まるのか？ 期待が膨らむ。

9位 交際を隠していたプロ囲碁棋士同士のカップル。

8位 プロポーズの衝撃映像を公開した、エースアナウンサー同士のカップル。

7位 弟の“ダメ男を見抜く力”で結婚を決めた、作家と副住職のカップル。 6位 22年間妻を看病し続けた献身愛のカップルの回では、MCふたりの涙が反響を呼んだ。

6位 22年間妻を看病し続けた献身愛のカップルの回では、MCふたりの涙が反響を呼んだ。

5位 22年間片想いを続けた、底抜けに明るい妻とおとなしい夫のカップル。

４位 職場でもいつも一緒、超ラブラブ24歳差婚カップル。職場であるクリニックの映像は、流出してよかったのか!? 驚きの光景が大きな反響を呼んだ。

3位 交通事故の被害者と加害者が出会ってしまったケース。

2位 夫が同級生の娘と恋に落ちてしまった30歳差カップル。

そして、堂々1位に輝いたのは…





1位 同級生のおかんに惚れてしまった男！

同級生の母（おかん）と結婚したカップル。

甘えん坊の夫。孫が4人いる54歳の妻を射止めたその方法は……？

惚れこんだ末の、土下座。夫を実家に連れて行った時には、両親から大激怒されたというお2人も、いまやラブラブご夫婦。いやはや、人生何が起こるかわからない。

どのエピソードも強烈な印象を残すこの番組。2025年の新婚さんも、ふたりを繋ぐ“何か”に引き寄せられゴールインしている様子が、まさに「小説より奇なり」だ。

ゲストの錦鯉・雅紀も、20年以上使用していた電話番号を妻に教えた時、その下6桁が彼女の生年月日だったというエピソードを語ってくれた。やはり、結ばれる2人には、“何か”があるのだろうか……！？

世の中、どんなところに出逢いがあるかわからない。その感度を高めるためにも、2026年も『新婚さんいらっしゃい！』から目が離せない！

新たな出逢いが、幸せを運んでくれる『新婚さんいらっしゃい！』。2025年を締めくくる『新婚-１グランプリ』を見逃した方は、TVerをチェック！