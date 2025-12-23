NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の第13週「サンポ、シマショウカ。」を目にして、歓喜した人も多いのではないだろうか。それもそのはず、なんとトキ（髙石あかり）の最初の夫である銀二郎（寛一郎）が、再び松江の地を訪れたからだ。

参考：『ばけばけ』寛一郎に改めて魅せられる わずか4週で物語の温度を変えた銀二郎の存在感

正直、結婚してから東京で別々の道を歩むに至るまでの経緯を考えても、トキとヘブンが主軸となって綴られる物語に帰ってくるとは夢にも思わなかった。銀二郎はトキの最初の夫として松野家に婿養子として迎えられ、借金を返すために熱心に多くの仕事を掛け持ちするものの、家の格を重んじるトキの祖父・勘右衛門（小日向文世）とは反りが合わず、置き手紙を残して東京へと旅立ってしまう。

やがて、松江から銀次郎を連れ戻すために東京へとやってきたトキと対面し、こっちで2人で暮らさないかと声をかけるものの、彼女は松野家の家族を見捨てることができずに帰郷。視聴者からは名残惜しく思われていたように、銀次郎の決断には同情する声も少なくなかった。

何よりも銀次郎が視聴者から愛されたのは、彼が健気にもトキのために奔走する姿が目に焼きついてからだろう。借金まみれの松野家の惨状を目の当たりにしても、一目散に逃げることなく、松野家を養うために仕事を掛け持ちして、トキと意気投合するきっかけとなった怪談を夜な夜な語り合う。史実において別れてしまうことはわかっていたものの、湖のそばで仲睦まじく言葉を交わす2人を観て、彼らが幸せな生活を営む未来もあったのではないかと夢見てしまった。

報われない銀次郎を演じた寛一郎にとっても、2025年はインパクトを残す一年となった。朝ドラに先んじて、大河『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』（NHK総合）には、富本節の2代目・富本豊志太夫として出演。歌舞伎役者の門之助（濱尾ノリタカ）が吉原で酷い扱いを受けたことから、最初は蔦屋重三郎（横浜流星）の頼みを断る豊志太夫だったが、女郎たちの前で富本節を披露したことをきっかけに、吉原に抱いていたイメージが変わり始める。

そんな豊志太夫の見せ場となるのが、江戸浄瑠璃の歌い手でもある彼が、舞台の上で富本節を披露するシーン。歌と語りの間とも言える特有の歌い方で観客を魅了する堂々とした姿と、空気を震わせるように響く艶やかな歌声を目の当たりにしては、吉原の俄祭りに出てほしいと蔦重が懇願するのも無理はない。

さらに、NHKの放送100年を記念した特集ドラマ『火星の女王』では、途轍もないスケールで描かれるSFエンターテインメント作品において、火星で探索を行う科学者カワナベ（吉岡秀隆）の助手であるAJを演じている。

火星最大の企業であるホエール社に所属するAJは、登場時は軽薄な話ぶりが目につくものの、誰かを貶めるような男には見えなかった。しかし、CEOのルーク・マディソン（デイェミ・オカンラウォン）とともに暗躍し、惑星間宇宙開発機構・ISDAと裏で繋がっていると思しき描写もある。敵なのか味方なのか。寛一郎はあくまであいまいな境界線に立ち続けるAJの思惑を上手く隠しながら、腹に一物ある彼を魅力的なキャラクターに仕立て上げている。

そして、寛一郎の演じる役柄の幅広さに唸らされたのが、呉勝浩のベストセラー小説を原作とした映画『爆弾』で演じた、野方警察署の巡査長・伊勢。霊感で爆破事件を予知して、無抵抗の警察を逆撫でする言動を繰り返すスズキタゴサク（佐藤二朗）の調書をとる伊勢は、薄気味悪い風貌の彼を蔑みの目で見ていた。

しかし、伊勢はタゴサクの自虐的な言動に油断して、無邪気さと不気味さが混じる巧みな話術の罠にハマってしまう。ある種の噛ませ犬のようなキャラクターと言えるが、だからこそ、凛々しい眼差しと静かな落ち着きをもたらす声を持つ寛一郎が、自身の行いに狼狽して取り乱す伊勢をここまでのリアリティで演じるとは思わなかった。

手柄を奪った負い目のある野方署の同期・矢吹（坂東龍汰）に情報を共有した伊勢は、物語が進んでいくにつれてタゴサクの不穏な発言に取り込まれていった結果、最悪の事態を引き起こしてしまうことになる。呆気に取られた顔が絶望に塗り替わる一連のシーンは、寛一郎の表情管理によって、いっそう伊勢の滑稽さが際立っていたように思う。

翌年には、映画『ファントム・スレッド』（2018年）のヴィッキー・クリープスと共演し、第78回ロカルノ国際映画祭でも上映された映画『たしかにあった幻』の公開も控えている寛一郎。本作では、フランスから来日した主人公のコリーが訪れた屋久島で、運命的に出会いを果たす青年・迅を演じており、危うくも謎めいた雰囲気をまとう彼の胸中を寛一郎がどのように表現するのか。楽しみは尽きないが、『ばけばけ』への再登場も追い風にして、2026年はさらなる飛躍を遂げる予感が漂っている。（文＝ばやし）