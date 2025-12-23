12月31日（水）18:00〜23:30 日本テレビ系で生放送「ヒロミの大晦日リホーム」。

ヒロミがDIYのテクニックで様々なお悩みを解決していく「ヒロミリホーム」史上最大！ヒロミが子どもたちのため、壊れた相撲部屋を大規模リホーム。大晦日にその完成の模様を生放送する。

総勢27名の超強力助っ人・情報解禁第3弾！助っ人として、ムロツヨシ＆佐藤二朗 名俳優2人が参戦！

未来の横綱を夢見る子どもたちの相撲クラブ。今秋の台風でテント屋根が壊れてしまい、土俵で練習できないお悩みに全力で向きあう当番組。土俵を作り直したい、築100年以上の土俵横の古民家を子どもたちが快適に過ごせるようにリフォームしたい、練習に励む子どもたちのためにシャワー室を作ってあげたい…など多くのお悩みに向け、ヒロミ＆豪華助っ人が懸命にリフォームに励んでいる。

相撲少年が着替えや室内練習を行う古民家の障子のリメイクにやってきた、『新解釈・幕末伝』でW主演を務めるムロと佐藤の名俳優コンビ。ムロは昔、引っ越しや解体の仕事などのアルバイトをしていたというが、佐藤は「リフォーム」や「工具」などとは一切無縁の人生。“全くできないのですが…”と切り出す佐藤に、ヒロミは「作業への愛があれば大丈夫！」とチームの士気を高めていく。

ヒロミは古い障子で一体何を作るのか？障子を障子として新しくするのではなく、別の用途に変身させると聞き目を丸くする二人。まず目の前に出てきたのは、巨大な板。板に速乾ボンドを塗り付けるだけでもなかなか難しい…電動ドライバーなどの電動工具も次々に登場し、「リフォームって楽しいんだ！」と初体験に興奮してしまうほど。

ムロと佐藤の想いがたっぷり詰まった障子は、一体どんな姿になるのか？その模様は大晦日の放送でお披露目。そして、相撲部屋は大晦日までに完成できるのか？どうぞお楽しみに！

■出演者：ヒロミ

■SPゲスト：生田斗真 / 阿武松部屋 / 上白石萌歌 / 小関裕太 / 佐藤二朗 / 篠原涼子 / ムロツヨシ / 横山裕 ほか ※五十音順

