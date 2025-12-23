【データで振り返る25年12球団記録レビュー】プロ3年目、昨季43ホールドポイントで最優秀中継ぎ投手となった松山が、守護神マルティネス流出による配置転換の中、セーブ王に輝いた。

育成ドラフト出身では初の獲得。46セーブは05年岩瀬仁紀（中）、07年藤川球児（神）、今季のマルティネス（巨）に並ぶセ・リーグ最多記録だ。昨季までセーブ経験がなく、プロ初セーブシーズンの記録では15年山崎康晃（D）、21年栗林良吏（広）、22年大勢（巨）の新人3投手による37セーブを大幅に更新した。特筆すべきはその安心感。53試合中、救援失敗は敗戦投手となった9月6日の巨人戦1度だけ。残る「セーブなし」6試合はいずれも同点での1イニング無失点。リリーフの仕事は果たしている。

「3点以内リードの最終回で松山」は必勝パターンとなり、松山のチーム勝利における貢献度（松山46セーブ÷チーム63勝）は73・0％。これは11年山口俊（横浜＝現DeNA）の72・3％を上回る史上最高の数字になった。加えて7月4日〜8月8日の約1カ月を右尺骨肘頭（ちゅうとう）疲労骨折で離脱しており、この間の12勝を引いた51勝なら、貢献度は90・2％と驚異的だった。

ただ、見方を変えれば4点差以上の勝利は今季6度だけと、松山に頼らざるを得なかった。チームの得点は6年連続のリーグ最下位。新守護神の快挙の一方で、長年の課題は解決できなかった。 （記録担当・桐山 章）