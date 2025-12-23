2026年1月2、3日に行われる箱根駅伝。102回目を迎える今大会に、城西大学は4年連続20回目の出場となります。

創部から3年、2004年の第80回大会に初出場した城西大学。第100回大会で初の表彰台となる総合3位を記録しました。

前回101回大会。初めて5区を任された当時3年生の斎藤将也選手(4年)が山上りでも実力をみせました。数日前に発熱、万全の体調ではありませんでしたが、区間3位の好走。順位を1つ上げ往路7位にフィニッシュしました。復路では6区を任された当時1年生の小林竜輝選手(2年)が区間3位の快走。9区では当時3年生の桜井優我選手(4年)が区間賞。総合6位でフィニッシュし、3年連続のシード権を手にしました。

“まだ見ぬ景色”過去最高3位超えへ 盤石の選手層

初の4年連続シード権へ。今シーズンのスローガンは、「〜結〜まだ見ぬ景色の開拓」を掲げます。

櫛部静二監督は「今回チームとしても25周年。気持ちもみんな入っていますし、100回大会を終えてまた次のステージへ、つながりを持って私たちはやっています」と話します。

今シーズンの城西大は春から好調。1年次から主力として活躍するヴィクター キムタイ選手(4年)が関東インカレ1部5000mを連覇達成(13分31秒83)。ハーフマラソンでは前回大会7区14位だった三宅駿選手(2年)が5位(1時間4分55秒)、8区16位の岩田真之選手(4年)が8位(1時間5分13秒)に入り、2人が入賞を果たしました。

岩田選手は「箱根で上位を狙えるチームを目指している。スローガン“まだ見ぬ景色の開拓”を目指して頑張っていきたい」、三宅選手は「チームの雰囲気も良い感じ。先輩方に負けないように自分も自己ベスト更新を目指す」と好走を誓います。

ケガで出遅れたエースも復活「100％の走りをすれば必ず出る」

一方で苦しいシーズンスタートとなったのは、4年生エースの斎藤選手。「2月にかかとの疲労骨折をしてしまって、まともに前期は練習を積めない日々が続いた」と振り返ります。それでも夏にはケガも回復。すべてのメニューをこなしました。

復活したエースは、希望するのは2年連続の5区山上り。

「人との勝負というより自分との勝負だと思っている。その先に区間賞、区間新がある。(自分が)100％の走りをすれば必ず出る。そこは自信を持っている」

最後の箱根路へ静かに闘志を燃やします。

櫛部監督も「斉藤は出遅れた感が非常にあったが、夏には普通に走り込みができています。心配はいらない。次のフェーズとなれば、やはり箱根駅伝3位以上を狙いたいというのは本心。しっかり練習をして盤石の状態で箱根駅伝は挑みたい」と話しました。

20回目の箱根駅伝となる城西大学。まだ見ぬ景色の開拓へ挑戦は続きます。