巨人・大勢投手（２６）が２２日、Ｗソックス入りを決めた同学年の村上にエールを送った。Ｇ球場での自主トレ後に４年間セ・リーグで火花を散らした主砲について触れた。「いっぱい打たれました。皆さんと同じ気持ちで、本当にどんな活躍をするのか見るのが楽しみ」と惜別の思いを込めた。

同世代初のメジャーリーガーとなった主砲に、プロの洗礼を浴びた。新人王を獲得した１年目の２２年に村上は３冠王。最も印象的な対決には「５５号じゃないですか、やっぱり」と同年９月１３日のヤクルト戦（神宮）を挙げた。９回、こん身の外角１５４キロを左中間席へ運ばれた衝撃を振り返り「球、コースともにそこまで悪くなかった。それを逆方向にあそこまで飛ばすパワーと技術。プロの厳しさを感じさせられた１打席だった」。通算戦績は１２打数２安打６奪三振。被安打はいずれも一発で「ホームランか三振」の真っ向勝負を繰り広げてきた。

高卒、大卒のドラ１同士で２３年ＷＢＣなどでは共闘。「ムネ」と呼ぶ仲だが「最初は恐れ多かった。積み上げてきたキャリアも全然違う」と一目置く存在だ。自身も今季「８回の男」として最優秀中継ぎ投手賞に輝いたが、守護神の座を諦めたわけではない。「９回にライデルがいてくれる今の形はすごくいいと思いますけど、選手個人としてはいつでも９回に割って入れる投手になりたいと思って練習している」。海を渡る村上に負けじと「見てて『コイツすげえな』と思ってもらえる選手になりたい」と誓った。（堀内 啓太）