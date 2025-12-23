葭葉ルミの結婚披露宴に女子ゴルファーが集結

結婚式で白無垢姿を披露した女子プロゴルファーに、ツアー仲間から次々に祝福の声が上がっている。「登場から泣いた」「感動して大号泣」と、心温まる場となったようだ。

式を挙げたのはツアー通算1勝の葭葉ルミ（富士住建）。式にはプロゴルファーが集結し、仲間が続々とインスタグラムに写真を公開。祝福のコメントを贈っている。

今年3月のアクサレディスでツアー初勝利を挙げた工藤遥加は「招待してくれてありがとう 登場から泣いて 映像流れるたびに幸せそうなルミ見て泣いて 幸せでしたありがとう」とつづった。またツアー通算13勝の成田美寿々も「るみ、本当におめでとう 幸せそうな笑顔 それを包み込む旦那様 末長くお幸せに」とメッセージを寄せた。

高野あかりは「シーズン中からずーーっと楽しみにしてた日」「私がずーっと尊敬してる先輩？お姉ちゃん？友達？どれかわからないけど大好きなルミちゃんがとっても綺麗で幸せそうで私もとっても幸せな気分になれました 感動して大号泣」と、こちらも涙をあふれさせた様子だ。

なぜか壇上でパターの腕前を披露するコーナーがあったようで「突然前でパターやることになったの本当びっくりしたし普通に緊張したけど入って良かった」とも。女子ゴルファーだらけの華やかな場を振り返っていた。



（THE ANSWER編集部）