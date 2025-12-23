日本ハム・清宮幸太郎が村上宗隆との高校時代2ショットを公開　「がんばれ！おれもがんばるぜ！」米移籍の同学年に熱いエール

ホワイトソックスへの移籍が決まった村上に対して、清宮は熱いエールを送った(C)Getty Images

日本ハムの清宮幸太郎が12月22日、自身のインスタグラムを更新。ヤクルトからポスティングシステムを利用して、ホワイトソックスへの移籍が決まった同学年の村上宗隆に向け、熱いエールを送った。

【写真】あどけなさ全開…清宮幸太郎が投稿した高校時代の村上宗隆との2ショットを見る

清宮は自身が早実（東京）、村上が九州学院（熊本）時代の2ショットを公開。ともに丸刈りで、表情にはあどけなさが残る。文面では「村上！がんばれ！」と書き込み、同時に「おれもがんばるぜ！」と誓いを立てた。清宮はストーリーズ機能でも「まじでがんばれ！！」とメッセージを記した。

高校時代は清宮、村上ともに、2015年の1年夏に甲子園出場。無安打で初戦敗退だった村上とは対照的に、清宮は1年生ではPL学園・桑田真澄以来、史上2人目の1大会2本塁打を放ち、ベスト4まで駆け上がった。

高校通算111本塁打の清宮に対して、村上は52本塁打。2017年のドラフト会議では「東の清宮、西の村上」とも言われた中、清宮に7球団が競合。交渉権は日本ハムが獲得し、“外れ”のヤクルト、巨人、楽天が村上に入札し、ヤクルト入団が決まった。

潮目が変わったのは、2019年のプロ2年目から。村上は全143試合に出場し、36本塁打、96打点をマーク。1、2年目ともに7本塁打だった清宮を実績で上回り、2022年には史上最年少22歳での三冠王に輝いた。