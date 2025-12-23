「車や持ち家が欲しい」年収450万円・40歳男性が“老後のための資産運用”も考えて工夫していること
食費や光熱費などの高騰が家計を直撃しています。たとえ給料が上がったとしても、それよりも物価が上がってしまうため、実感は湧きにくいかもしれません。
All Aboutが実施した「毎月の支出と現在の生活」に関するアンケートから、ユーザーのリアルな生活実態を紹介します。自分の家計と照らし合わせるなど、生活の参考にしてみてください。
【神奈川県在住、40歳男性の収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：正社員
・職業：企画
・年収：450万円
・家賃（賃貸）：7万円
・間取り：1K
・食費：4万円
・交際費：1万円
・電気代：1万円
・ガス代：6000円
・水道代：4000円
・通信費（携帯電話、インターネット）：1万5000円
まず、男性に現在の生活に対して思うところ、考えていることを聞きました。
「物価が上昇し続け、支出が以前に比べて多くなっているので、交際費や携帯電話の料金など、費用対効果の低い費用から見直しを検討しています」
また、男性は車や持ち家の購入を検討していると言います。その目標に向けて、資料を取り寄せるなどして詳しい情報を収集中。また、老後に備えるための資産運用を始めることも考えているそう。
「近所のスーパーの商品価格を比較して、より安く買える日などをブックマークし、少しでも支出を抑える努力をしています。その他、外食をする際にチェーン店を利用する場合は、キャンペーンを行っている店に的を絞って、より効果的に美味しく食事をいただくようにしています」
マイホームなどの夢をもちつつ、老後の暮らしまで見通している男性。支出の費用対効果まで考え、スーパーの商品価格も比較するといった緻密さが、豊かな暮らしを切り開くカギになるのかもしれません。
＜調査概要＞
毎月の支出と現在の生活に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年10月22日
調査対象：全国10〜70代の200人（男性：66人、女性：133人、回答しない：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
物価上昇で支出が増える……今回紹介するのは、神奈川県に住む40歳男性（独身・子なし）の生活実態です。
