阪神が来春のキャンプを、2014年以降では最速となる2月25日に打ち上げることが22日、分かった。関係者によると、「3月3日に日本代表との強化試合（京セラドーム）を控えることが主な要因」で、猛虎が“大谷シフトの短縮キャンプ”を敷くことになる。

今年は2月28日まで開催し、23、24年も同27日まで練習をした。13年に2月22日に打ち上げたケースがあるものの、2月ギリギリまで鍛えるのが例年の傾向だった。ところが、来年はWBCが開催されることもあり、セの王者として日本代表の調整相手を務めることが決まっている。さらに、侍ジャパン戦の前日の2日には、韓国代表とも京セラドームで強化試合を行う。大きな国際大会を控える相手チームのパフォーマンスを引き出すべく、阪神は早めにキャンプを終えてコンディションを整えてこの2試合に臨む流れだ。

大リーグ・ドジャースの大谷が強化試合に出場するかどうかは不透明ながら、侍ジャパンが相手ならば選手の士気が高まることが予想される。前回WBCが開催された23年も日本代表と強化試合をした。才木が大谷から本塁打を浴び、その後の飛躍につなげた。“侍斬り”が、球団初のセ・リーグ連覇への弾みになる。