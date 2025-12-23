阪神の石井大智投手（２８）が来季は６０試合登板を果たすことを誓った。今季は５３試合に登板して防御率０・１７。レギュラーシーズンでは５０試合連続無失点を記録したが、右腕が気にかけたのは登板数だった。「今年の５３試合も終わってみると少ない。キャリアハイは（２４年の）５６試合なので、そこは超えたい」と意欲を示した。

目標を堂々と宣言したのには理由がある。「結果を出していなかった時は（目の前の）数字が先行してしまって。１回、岩崎さんにも怒られたことがある」。投げる準備をしていた中で登板がなくなり、態度や表情に出た。「チームで戦っているからそれは良くない」と先輩から注意を受け、目指す登板数を口に出せずにいた。

しかし立場が変わった。１軍に欠かせない存在となった今、「数字的なことは逆に言っていこうかなって」と有言実行を意識して来季に臨む。そのためにも今オフはトレーニングから数字を重視。「ＶＢＴ（動作の速度を数値で測りながら負荷を調整するトレーニング法）ももっと求めていきたい」。数字にこだわり、さらなる飛躍を目指す。