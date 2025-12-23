今季限りで現役を引退した原口文仁氏（３３）が２２日、阪神の選手として最後の行事となる優勝旅行を終え、思いを託す後輩たちにラストメッセージを送った。今季、長く２軍で共に過ごした若虎の台頭に期待し、百崎、山田と高卒同期２人の名前を挙げた。

阪神の選手として最後の行事は、１６年間の激闘をねぎらうプレゼント。ジュラシック・ワールドなど映画のロケ地「クアロア・ランチ」でバスツアー、ホエール・ウオッチング。妻、子供２人と７日間を満喫した。

「もっと阪神が強く、常に勝つ球団になるためには、若い子の力が必要になると思う」。愛するチームの話になれば、自然と口調は熱を帯びる。１軍が首位を独走した一方で、もがく若虎の姿を間近で見てきた。一人一人に思い出がある。

中でも百崎、山田は若い頃の自分とダブって見える。高卒同期の秋山と「いつか２人で、甲子園のお立ち台に」と支え合った。「彼らには早く１軍を経験してもらって、チームの幹になれるような選手になってほしいし、なれると思います」。夢の続きは２人に託す。

野手転向の西純、現役ドラフトでロッテに移籍した井上も、転機になると飛躍を願う。ケガによる育成落ちや、大腸がんも克服したプロ野球人生。「チャンスをつかめるかどうかで、１軍で活躍できるかどうかが変わる。僕がそうでした。みんなには一瞬を大事にしてほしい」。ハワイでの休息を終え、温かいエールを送った。