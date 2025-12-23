ºå¿À¡¦ÀÐ°æÂçÃÒ¡¡Íèµ¨ÌÜÉ¸¡Ö60»î¹çÅÐÈÄ¡×¡¡Ìµ¼ºÅÀµÏ¿¤è¤ê1Ç¯´ÖÄÌ¤·¤¿³èÌö¤Ë¤³¤À¤ï¤ë
¡¡ºå¿À¡¦ÀÐ°æ¤¬¡¢26Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡Ö60»î¹çÅÐÈÄ¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥×¥íÌîµå¿·µÏ¿¤Î50»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿±¦ÏÓ¡£¤À¤¬¡¢¸Ç¼¹¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¡Ö0¡×¤è¤ê¤â¤³¤À¤ï¤ë¤Î¤¬¡¢1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¿Ø¤ÎÃì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ÇÅþÃ£¤¹¤ë¡Ö60¡×¤À¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡ÊÌµ¼ºÅÀµÏ¿¤Ï¡Ë¡È¤â¤¦¤è¤¯¤Í¡©¡É¤È»×¤¦¡×
¡¡¡È¥ß¥¹¥¿¡¼0¡É¤È¤·¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿º£µ¨¡£¤À¤¬¡¢ÀÐ°æ¼«¿È¤¬µ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï²ÔÆ¯Î¨¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢1·³¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Î53»î¹ç¤â¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¾¯¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤³¤Ç·Ç¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢24Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿¼«¸ÊºÇÂ¿56»î¹çÅÐÈÄ¤òÄ¶¤¨¤ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¹¹¿·¤À¡£
¡¡¡Ö1Ç¯´ÖÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡ÊÅÐÈÄ»î¹ç¿ô¤Ï¡Ë50¸åÈ¾¡Á60¤°¤é¤¤¤Ï¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ëº£¥ª¥Õ¤ÏÆùÂÎ²þÂ¤¤ØÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ëº£µ¨¤«¤é¤ÎÂÎ½Å1¡¦5¥¥íÁý¤òÌÜÉ¸¤ËÀßÄê¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¡¢¤¿¤À½ÅÎÌ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò¡¢¿ôÃÍ¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈVBT¡Ê¡áVelocity¡¡Based¡¡Training¡áÂ®ÅÙ´ð½à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ë¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨Åª¤Ê¶ÚÎÏ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÊ¿¶ÑµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤â¸«¿ø¤¨¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÇÍ¥¾¡Î¹¹Ô¤ò½ª¤¨¡¢º£¸å¤Ï¼«¼ç¥È¥ì¤Ë½¸Ãæ¡£ÁÛÄêÄÌ¤ê¶¯²½¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤ª¤Î¤º¤È¡Ö60¡×¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡53»î¹çÅÐÈÄ¤Ç¤ï¤º¤«1¼ºÅÀ¡¢ËÉ¸æÎ¨0¡¦17¤ÈÌµÁÐ¤·¤¿º£µ¨¤¬¡¢ÀÐ°æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¡Öº£Ç¯¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢ÍèÇ¯¡¢¤è¤ê´¶³Ð¡¢ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤òÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤ë¡×¡£¸Åº£ÌµÁÐ¤Ø¤ÎÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¼¡¤Ê¤ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¡¡¡Ê¾¾ËÜ¡¡¹ÒÎ¼¡Ë