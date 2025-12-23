阪神の米ハワイ優勝旅行参加メンバーが22日、旅程を終えて関西国際空港着の航空機で帰国した。5泊7日というひとときのバカンスを終えた藤川球児監督（45）は、球団初のセ・リーグ連覇を期す26年へ戦闘モードに突入。14日に発表された来季のスローガン「熱覇（ねっぱ）」にこめた真意を説明した上で、佐藤輝や森下ら主力陣にその体現を求め、ファンも一体となれる「熱覇ポーズ」を発案するようにも促した。

温暖なハワイから寒気が覆う関西へと戻った藤川監督は、笑顔で到着ゲートに姿を現した。家族とともに5泊7日のバカンスを満喫し、約10時間かけて帰国。たっぷり英気を養った指揮官の視線は、早くも来季へ向いた。14日に発表された新スローガン「熱覇」のもと、2リーグ制以降では球団初となる偉業を目指す。

「“連覇”を前面に押し出すと、少し負けが込んだだけで惑わされていく。連覇の“連”は隠す。選手を引っ張る意味でも、情熱を持って“熱覇”。熱さ、情熱が必要になる」

虎将自らが「私のテーマ」と掲げるほど、「熱さ」「情熱」は26年の猛虎にとってキーワードとなる。24年のリーグ覇者が阿部巨人だったからか、開幕前に「阪神がライバル」と宣言したセ球団はなかった。この事実が指揮官の闘志に火を付け「（ペナントレースが）終わったときに強いチームでいると決めていた」と回想。だから、開幕も、道中も、力みとは無縁だった。信念は「9・7」のプロ野球史上最速のセ界制覇で結実。日本一こそ逃したが、猛虎こそリーグ最強だと証明した。裏を返せば、もう逃げ隠れはできない。

「しっかり（優勝を）実現できたので、今度は隠れることができません。全面的に私が戦っていく。情熱を持って、選手、ファンを引っ張るというのが必要。同じことは、2回は通用しませんから」

とはいえ実際にプレーするのはナインだ。陣頭指揮を執る背番号22の背中を、“熱波”を吹き荒らしながら追ってほしい――。藤川監督はある“サイン”を主力へ出すとともに、来季4年目の元気印を「熱覇男」にも指名した。

「中野とか坂本とか森下とか佐藤とか、大山もそう。みんなに、“熱覇ポーズ”を考えてもらおうかな、と。森下がやってくれるんじゃないですか？」

セ界制覇にリトライする炎のチャレンジャー。情熱に満ちた新ポーズが、男たちの心を一つにしそうだ。（八木 勇磨）