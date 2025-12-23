俳優の町田啓太（３５）が２２日、都内で行われた２０２６年ボートレース新ＣＭ発表会に、ファーストサマーウイカ（３５）、生瀬勝久（６５）、細田佳央太（２４）、安斉星来（２１）、吉田晴登（２５）と登場した。この６人がボートレースの２０２６年新ＣＭキャラクターに就任し、来年１月１日から全国でオンエアとなる新ＣＭシリーズ「ゼロからプロへ マチダ教官物語」に出演する。ボートレースのＣＭは、１年を通してボートレーサーを目指す登場人物の成長などストーリー性が話題となるが、来年は初の「教官」が主役のシリーズで、この主人公・マチダ教官を町田が演じる。

「今度の主役はオレだ！」。劇中、見事なセリフでキメる主演・町田は「主役宣言してしまったので…誓いみたいなものですから、頑張ります」と、少々照れながら大役に意気込んだ。

ボートレースのＣＭは、一年を通して若手選手の成長と取り巻く選手らのハートフルな物語が話題となっていた。それが２０２６年シリーズ「ゼロからプロへ マチダ教官物語」は、ボートレーサー養成所が舞台で初めて「教官」が主人公の物語。町田が主演としてマチダ教官役を演じスタートするが、今後の主演が代わる可能性もある？とのことで、どんなストーリー展開になるか、注目される。

そんなＣＭの見どころに、町田は「教官と訓練生の物語で、今まで見えなかった教官の指導や、訓練生がレーサーへと育っていく熱き姿などが、この物語の中にたくさんちりばめられている。回を追うごとに楽しくなってくるはず」とアピール。演じるにあたり、福岡県のボートレーサー養成所を見学。教官と訓練生のやりとりを見て、また自身の役柄である“レーサー経験のない教官”を取材し、役作りに生かした。

この日は、主任教官役の生瀬から名刺を渡され「教官と訓練生、ボートレースに関わる方々、本当に熱量を持って取り組まれていると肌で感じた。そんなボートレースの魅力を、たっぷりとＣＭで注ぎ込んでいます。“育っていく”人たちを一緒に見て、楽しんでいただけたら」と、熱量たっぷりに呼びかけた。

また、町田と同じ新米教官役のウイカは「新米教官が失敗や挑戦を繰り返しながら成長する姿も多く含まれ、これまで以上に人間模様が見られる」とＰＲ。２人の上司にあたる生瀬は「愛を持って新任教官をビシビシとやっていく。昔劇団で座長をやっていた時、若い人を育てることをいつも考えていた。その時の気持ちを出せるかなと思う」と熱演を約束した。