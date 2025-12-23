綾瀬はるか、石原さとみ、深田恭子らを輩出した人気タレントの登竜門的オーディション「ホリプロタレントスカウトキャラバン」の決選大会が２２日、神奈川県内で行われた。開催４７回目で、大会初の男性ボーカルに特化したオーディションを実施。応募総数４２２４人の中からデビューメンバー５人が決定し、新グループ「ｕｎｌøｃｋ（アンロック）」が誕生した。来年４月１日にホリプロとエイベックスによるレーベル「＋ＷＨＡＸ」からデビューすることが決定。平均年齢１８・６歳の新星が解き放たれた。

今回の大会は、ダンス＆ボーカルグループ・ＷＡＴＷＩＮＧを抱えるホリプロがボーイズグループのマーケットを拡大すべく開催。ＹｏｕＴｕｂｅで合宿審査を含むオーディション風景も配信され、７次までの厳しい審査を経て、ファイナリスト１０人が決選に挑んだ。

大会実行委員長から「合格者は５人」と明かされ、岩坪優真（２３）、ｋｉｉｃｈｉ（２１）、高橋理央（１７）、黒澤洵太（１７）、小林真央哉（１５）が呼ばれた。天を仰いだ最年少の小林は「選ばれて嬉しい半分、いなくなった子の分も頑張らないとダメ。日本、世界を獲りに行けるように頑張ります」と涙に誓った。

グループ名は「ｕｎｌøｃｋ」とお披露目された。オーディション課題曲の歌詞にある言葉で、斜線の入ったｏは「ø（ハーフディミニッシュ）」の記号。行き先を決める前の音を意味する和音コードで、この響きのように何か予感させる５人が歌で他者をアンロックしていくという思いが込められた。グループ名を聞いた５人は「かっこいい」と声を漏らした。

来年４月１日のデビューが決定し、黒澤は「来年度の始まり。自分たちも新しい雰囲気を感じながら、とてつもない嵐を巻き起こせるように進化した５人でかましたい」と宣言。デビューに先駆け、今月２９日に初のトークイベントを渋谷で開催することも発表され、年明けにニッポン放送「ｕｎｌøｃｋのオールナイトニッポンＸ」（来年１月６日、深夜０・００）で初の冠番組が決定した。

怒濤の発表ラッシュに戸惑う５人。高橋は「夢なんじゃないか」と驚きながら、北海道出身だけに「（イベントをする）渋谷ってどこにあるの？」と初々しく質問した。新曲のタイトルは後日発表となるが、岩坪は「１発目からドカンと行きたい」と意欲。高橋は「紅白に出たい。ホール、アリーナ、ドーム、そしてスタジアムに行きたい」と野望をブチ上げた。

◇岩坪優真（いわつぼ・ゆうま）２００２年７月３日生まれ。福岡県出身。身長１７１センチ。好きなアーティストはＫｉｎｇ Ｇｎｕ。特技は人の服を覚えること。趣味は香水探し。自分の武器は「色気」。

◇ｋｉｉｃｈｉ（きいち）２００４年９月４日生まれ。福岡県出身。身長１７０センチ。好きなアーティストはＯＮＥ ＯＫ ＲＯＣＫ。特技は野球、趣味は都市伝説の動画鑑賞。自分の武器は「歌声」。

◇黒澤洵太（くろさわ・しゅんた）２００８年６月２２日生まれ。宮城県出身。身長１７５センチ。好きなアーティストは米津玄師。特技は空手、趣味は散歩。自分の武器は「丸みのある声」。

◇小林真央哉（こばやし・まおや）２０１０年５月２６日生まれ。愛知県出身。身長１７４センチ。好きなアーティストはザ・ビートルズ。特技は敬語からため口に変えること。趣味は長話。自分の武器は「キレ」。

◇高橋理央（たかはし・りお）２００８年２月２１日生まれ。北海道出身。身長１７１センチ。好きなアーティストは林和希。特技は作詞、趣味は音楽鑑賞。自分の武器は「低音ラップと早口ラップ」。