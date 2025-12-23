２１日に行われた漫才頂上決戦「Ｍ−１グランプリ２０２５」を制したお笑いコンビ・たくろうが戴冠から一夜明けた２２日、東に西に奔走した。朝の情報番組をはしごした後、都内で行われたシェフＮｏ．１決定戦「ＣＨＥＦ−１グランプリ２０２６」の記者会見に出席。その後、大阪に凱旋（がいせん）した。約１００件と仕事のオファーが殺到しているといい、きむらバンド（３５）は「仕事は選びません！」と力強くアピールした。

歓喜の頂点奪取から一夜。早くもその効果の大きさを実感した。

王者の恒例行事でもある各局の情報番組を、東西合わせて９本行脚。その後の「ＣＨＥＦ−１−」会見は午後１時前から行われ、きむらは「睡眠は正直全く取れてない」と告白。赤木裕（３４）も「フジテレビさんに楽屋に布団を敷いてもらって、そこで１時間あったけど」としながら「やっぱアドレナリンで全く寝れず」と続けた。

優勝からわずか３時間弱で仕事のオファーが約１００件殺到していることが判明。きむらは「うわさでは結構ビッグな仕事は入ってるってことは聞いてます」と笑顔を見せ「とにかくなんでもチャレンジしたい。テレビでどんどん見てもらえるように仕事は選びません！」と展望を語った。

やりたい仕事を問われると、大の野球好きである赤木は「どこの球団でも構いませんのでドラフトで指名していただきたい」と大ボケ。きむらによると、Ｍ−１制覇後の夢が「Ｍ−１優勝した初のプロ野球選手を生み出すこと」だそうで、赤木は「守れと言われたポジションを守らせていただきます。ＮＧはなしです！」と訴えた。

これにＭＣを務めた南海キャンディーズ・山里亮太がデイリースポーツの記者に触れて「デイリーさんだったら、スポーツの部門もありますもんね」と反応。赤木は巨人好きでも知られることから、本紙記者が「ぜひ阪神の応援をお願いします」と問いかけると「いやー…、いや阪神も好きです！」とまさかのアピールも見せ、盛り上げた。

２人はその後、新幹線で大阪へ移動。同市内のよしもと漫才劇場の公演「Ｋｉｗａｍｉ極ＬＩＶＥプラス＋」に出演した。これまで活動の中心だったホームグラウンドの“マンゲキ”への凱旋（がいせん）にきむらは「ずっとここでやってきたことが間違いじゃなかったと、疲れも吹っ飛びました」と笑顔を見せた。

移動は芸人になってから２度目だというグリーン車。「自力で勝ち取った初めてのグリーン車」だといい、きむらは「ふっかふかで気付いたら京都でした」と爆睡。知人からの祝福メッセージへの返答で一睡もしなかったという赤木は「フットレストも途中から邪魔でした」と笑いを誘った。

◇ ◇

テレビ朝日系で２１日に放送された「Ｍ−１グランプリ２０２５」の関西地区での瞬間最高視聴率が２９・０％を記録したことが２２日、分かった。午後１０時５分で、たくろうが優勝を決めた場面だった。なお、午後７時以降の平均視聴率は関西地区が２４・４％、関東地区が１６・２％だった。（数字はビデオリサーチ調べ、視聴率は世帯視聴率）