お笑いコンビ「バッテリィズ」の寺家（35）が22日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。東京の自宅を披露した。

昨年のM―1グランプリで2位となって一躍脚光を浴び、今年4月に東京に拠点を移したバッテリィズ。この日は「芸人の自宅SP」として、寺家の東京での家を公開。目黒の築17年の1Kで家賃が15万9000円と紹介され、アメカジテイストの室内が紹介された。

寺家は“アメカジ”が18歳の時から好きと言い「浜田さんもそうですし、キムタクさんもそうですね。みんなゴリゴリアメカジなんですよ。アメカジであればあるほど売れる」と力説。

「給料2万の時に子供が生まれて“この服欲しいね”なんて言えもしない、思いもしないところから、今ポンポン買っている」と言い、一番高額な44万円のビンテージ・デニムも披露した。

「夢をかなえた」という室内はポスターや、読みもしない英字新聞や洋書などがインテリアとして飾られており、その様子を見た同局の渡邉結衣アナウンサーは「私は嫌なんですよね。これ」と顔をしかめた。

MCの「千鳥」大悟は「逆に面白いね。寺家ってなんか、一番シンプルだと思っていた。こんな“激痛アメリカ”だとは。オカアがタバコ吸っていたみたいな感じ」と笑い、迷いながらも「15万9000円」の領収証は差し戻しに。「もうちょっとテレビ周り以外、キツめのアメリカとかになってくれたら行けたかも」と言ったが、寺家は「こんなに傷ついたら、もういいです」と答えていた。