12月新潟県議会・最終日の12月22日は採決が行われ、柏崎刈羽原発の再稼働を前提とした補正予算案と再稼働容認の判断を示した花角知事を信任する付帯決議案がそれぞれ可決されました。花角知事は「信任を得られた」として23日、赤澤経産大臣と面会し、再稼働容認の意向を伝える方針です。

■新潟県議会 “再稼働容認”の知事を信任

【花角知事】

「1年半あまりの時間をかけて最終的にこの結論に至ったという意味で、感想的に申し上げれば、ずいぶん時間がかかったなと」





■花角知事 国に再稼働容認の意向伝達へ

22日午前9時すぎ、普段と変わらない様子で登庁した花角知事。【花角知事】「（Q.信任・不信任という答えが出る）そういう意味では待っている。（Q.議論は深まったと考える？）それは尽くされたのではないでしょうか」東京電力・柏崎刈羽原発の再稼働問題をめぐり、最大の焦点となっていた“地元同意”の行方を左右する12月県議会の採決の日を迎えました。議会には300人以上の傍聴者が訪れたほか、東京電力・新潟本社の橘田昌哉元代表が足を運ぶなど多くの人が注目する中、はじめに行われたのは再稼働を前提とした安全対策広報費などの補正予算案についての反対討論です。【未来にいがた 大渕健 県議】「信を問うことについて、言葉を弄して議会に偽装したやり方は知事がいずれの判断を下そうとも判断以前の問題であり、到底、県民の納得や理解を得られないものだと考える」【リベラル新潟 小泉勝 県議】「多くの県民の心には東電への信頼の欠如が今なお根強く続いており、現段階での判断はあまりにも時期尚早である」これまで“県民に信を問う”としてきた花角知事が、再稼働を容認する立場の自民党が多数を占める県議会での幕引きを図っているとして、野党系会派からは厳しい追及が相次ぎましたが、再稼働を前提とした補正予算案は最大会派・自民党などの賛成多数で可決され、さらには…【自民党 高橋直揮 県議】「県知事の職を続けていくことの是非については是、すなわち県知事の職務を続け、今後の舵取りを担っていくべきという意味で是という意思を表明するものであります」再稼働容認の判断を示した花角知事を信任するとした付帯決議案についても自民党などの賛成多数により可決されました。

これで花角知事の考える“県民の信を問う”プロセスは終わり、再稼働に向けた地元同意のための手続きは完了したことになります。



国の理解要請から約1年半、再稼働容認の判断を示し、信任を得た形の花角知事はこれからの国とのやりとりの重要性を強調します。



【花角知事】

「一つの区切りではあるが、これが終わりではない。（国に）返事をする前の前提として7つの項目についてしっかり確認させていただきたい」



花角知事は12月23日、経産省の赤澤大臣と面会し、避難道路の早期整備など国への7項目の要望について改めて確認したうえで、再稼働容認の意向を伝える方針です。