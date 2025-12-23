日本相撲協会は２２日、大相撲初場所（来年１月１１日初日、両国国技館）の番付を発表した。九州場所で初優勝を飾り、大関に昇進した安青錦（２１）＝安治川＝は都内で会見。初場所の目標を「先場所に負けないような成績を出すこと」と、２００６年夏場所の白鵬以来となる新大関優勝を見据えた。新入幕は朝白龍（高砂）、羽出山（はつやま）＝玉ノ井。左膝の大ケガから復活した元大関の朝乃山（高砂）が再入幕を果たした。

大関になった自身のしこ名を指さし「うれしい気持ちはあるが、もう一つ上を目指したい気持ちが強い」と浮かれた様子はない安青錦。「先場所に負けないような成績を出す」と、初場所の優勝を掲げた。

新大関場所で賜杯を抱けば、２００６年夏場所の白鵬以来。関脇と新大関で２場所連続優勝なら、１９０９年の優勝制度制定以降では１９３７年５月場所の双葉山以来８９年ぶり２人目、昨年九州場所で大の里が逃した快記録に挑む。

冬巡業では体作りをテーマに調整。「巡業初日に『新大関』ってアナウンスされた時は、結構うれしかった」と心境を吐露。最初は慣れなかった「大関」の呼び名も「おかげさまで。いいものにはすぐ慣れる」と笑いを誘った。

初土俵から所要１４場所、歴代１位のスピード昇進（年６場所制が定着した１９５８年以降。幕下付け出しを除く）の新大関には、欧州や米国など海外からも取材が殺到。師匠の安治川親方（元関脇安美錦）は「環境がだいぶ変わった。慣れることが大事」と、自身にも言い聞かせるように語った。

十両で始まり、大関で締めた今年。安青錦は「何か変える必要はない。今まで通りやっていきたい」と自信を持つ。改めて「自分で『一番上を目指さないと、やっている意味がない』と決めている」と、横綱への決意を口にした。