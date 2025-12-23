中央競馬の暮れのグランプリ、第７０回有馬記念は２８日、中山競馬場の芝２５００メートルで行われる。ゲスト予想の先陣を切るのは中田翔さん（３６）。プロ野球で日本ハム、巨人、中日の３球団で活躍し、通算３０９本塁打を放ったアーチストは、初めての競馬予想でミュージアムマイルを本命に選んだ。「カッコいい」とほれ込んだ今年の皐月賞馬に全てを託す。

中田さんは競馬を見たことがなく、いきなり「本当なら断り案件」と言われて背筋が凍った。タレント活動など大忙しで春まで予定がビッシリ。受けてもらえたのは早めの依頼でタイミングが良く、中田さんの会社スタッフがいつの間にかスケジュールに組み込んでいたからだった。だが、寄稿にあたり、馬の写真を見始めると一転ノリノリ。「ドラゴンズブルーの（覆面をつけた）馬が気になる」など面白コメント連発で終始、和やかムードだった。

一方で競馬と意外な縁も。プロ１年目、千葉・鎌ケ谷のファイターズタウンで三浦皇成騎手と対談をするなど交流があった。同じ平成元年生まれの三浦が今年、スプリンターズＳ（ウインカーネリアン）でＧ１初制覇をし、中田さんは「素晴らしい。よかった」とうれしそうだった。気配りが利き、サービス精神旺盛。そんな中田さんに応援されたミュージアムマイルの大ホームランを期待したい。（競馬デスク・内尾 篤嗣）