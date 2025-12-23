米国の大御所歌手のバリー・マニロウ（８２）が２２日（日本時間２３日）、自身のＳＮＳで肺のがんの摘出手術を受け、来年１月に予定されていたコンサートを延期すると発表した。

マニロウはインスタグラムに文字を載せた画像をアップ。それによると気管支炎を患い、その検査の過程で肺にがんが発見されたとし「ＭＲＩ検査で左肺にがん性の斑点が見つかり、切除が必要でした。こんなに早く発見されたのは、本当に幸運でした（そして素晴らしい先生でした）」という。

米報道によるとマニロウの代理人の声明では、腫れた部分は腫瘍のステージ１であり、手術は１２月下旬に行われる予定であるとしている。またマニロウは「医師たちは転移はないと見ているため、診断を確定するための検査を受けています。つまり、化学療法も放射線治療も不要。必要なのはチキンスープと『アイ・ラブ・ルーシー』の再放送だけです」とジョークを交え、転移がないことを伝えた。

１月に予定されていたコンサートについては「全てを再調整せざるを得ない状況に胸が痛みます」としたが「経過観察は回復のための１か月間のみ。つまり１月のアリーナ公演は日程変更が必要です」と１か月の療養後、２月１２日（同１３日）から米ラスベガスで始まるバレンタイン・ウィークエンド・コンサートで活動に復帰する予定で、その後、２月２７日（同２８日）からフロリダ州タンパでアリーナコンサートを再開する予定であることを記した。

そして「２月の週末はきっと大パーティーになる予感がします！皆様が素晴らしいクリスマスと新年を迎えられますようお祈りしております。そして覚えておいてください、ほんのわずかな症状でも…検査を受けてください！」とメッセージを送った。

マニロウは代表曲に「哀しみのマンディ」（１９７４年）、「コパカバーナ」（７８年）などがある。「コパカバーナ」では７９年グラミー賞でベスト男性ポップパフォーマンス賞を受賞している。