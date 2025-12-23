阪神の木下里都投手（２４）が２２日、来季に向けた増量計画を明かした。これまでは９０キロが基本体重だったが、シーズン中は最大９３キロまで増え、それに伴って球速も最速を記録。「体重がオフは絶対落ちちゃうんで」と、現在８７キロの体重をシーズン中のベスト体重に戻し、綿密な体作りに励む。

「今はちょっと落ちてきてるけど、とりあえず１２月は維持。年明けからはバリバリ追い込みたい気持ち」。照準を定めるのは開幕だ。「春季キャンプは９０キロでいい」と１月中に３キロ増やし、開幕時点で９３キロを目指す。

１年間戦う体力づくりのために走り込みも行っており、簡単に体重は増えない。そのため食事だけでなく、１月は「投げ込みもしないといけないけど、まず走らないと。ウエートも」と器具を用いたトレーニングでの増量を図る。「体の質、筋肉量とかを上げて、動きやすい９３キロがベスト」と、今年とはひと味違うパワーアップを求める。

この日はＳＧＬでキャッチボールなどで汗を流した。春季キャンプは宜野座組に内定。「『僕の目はごまかせない』と監督も言っていたので、しっかりやってきたことを見せられるように」と、計画的なアピールを誓った。