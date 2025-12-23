J2磐田は22日、来季の新監督に志垣良コーチ（45）が就任すると発表した。またヘッドコーチに横浜FC前監督の三浦文丈氏（55）が就くことが、この日までに分かった。

志垣新監督は01年から名古屋や現磐田U―18など国内外でトップや育成年代の指導者を歴任。22年からJ3八戸、FC大阪、J2山口で監督を務め、今年9月に磐田のコーチに就任した。組織的でアグレッシブな守備をベースに、選手の特長を生かしたチームづくりに定評がある。クラブを通じ「ピッチ上で全ての答えを導いていけるように全力を尽くします。このクラブを愛する全ての皆さまと『夢と感動を 共に』」などとコメントした。

また“参謀役”には静岡出身の三浦氏の就任が決定的となった。現役時代は横浜M、磐田などでプレーし、引退後は新潟の監督などを歴任。今季は横浜FCのコーチに就き、7月からは監督を務めていた。チームは18位で来季のJ2降格が決定。今季限りの退任が発表されていた。磐田では23〜24年にヘッドコーチを務めており、2季ぶりの復帰となる。

なお9月から磐田のトップチームを率いていた安間貴義監督（56）は引き続きクラブに残り、アンダーカテゴリーのチームを指揮する見込み。1年でのJ1復帰を逃したクラブは新体制となって、新シーズンの戦いに臨む。