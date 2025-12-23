石油や天然ガス、重要鉱物など、資源に恵まれた中央アジア５か国に対する国際社会の注目度は高まっている。

今回実現した日本と５か国の首脳会合をきっかけに、協力を深化させられるかどうかが問われよう。

中央アジアのカザフスタン、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタンの大統領がそろって来日し、高市首相と初めての首脳会合を開いた。

会合で採択した首脳宣言には、日本が現地の物流網の整備や、行政・ビジネス人材の育成を支援することが盛り込まれた。

中央アジアの物流網とは、カザフスタンとカスピ海、黒海をつなぐ「カスピ海ルート」だ。ウクライナ侵略で経済制裁下にあるロシアを経由せずに天然資源を欧州に運び出すルートとして、多くの国が関心を持ち始めている。

だが、このルートは橋や道路の老朽化が著しい。また、関係各国とも税関手続きに必要な資機材が不足しているため、通過に時間がかかるという。

資源の供給網を多角化する上で、日本がこのルートのインフラ整備や、法手続きに関わる人材育成を支える意義は大きい。

５か国は中国やロシアなどに囲まれた要衝にある。１９９１年のソ連崩壊後に独立した後も、伝統的にロシアとの関係が深い。ただ、戦争を続けるロシアの国力低下に伴い、中央アジアとの関係強化に動き始めた国は多い。

中国の習近平国家主席は今年６月、カザフスタンを訪ね、２回目となる５か国首脳との会合を開いた。中国はかねて中央アジアを巨大経済圏構想「一帯一路」の主要ルートに位置づけており、一層の関係強化を図る狙いのようだ。

トランプ米大統領も１１月、中央アジアの大統領５人をホワイトハウスに招き、カザフスタンでの鉱山開発など様々な連携を確認した。このほかドイツやイタリアも５か国に接近を図っている。

また、中央アジアは若年層が多く、最近は年２〜６％の成長を続けているため、各国には希少な投資先としての期待感もある。

日本はソ連崩壊の直後に５か国と外交関係を結び、政府開発援助（ＯＤＡ）を通じて国造りを支援してきた。２００４年には日本と５か国の外相会合の枠組みをつくり、その後、ほぼ２年に１度のペースで会合を開催している。

米中などに先駆けて５か国を支えてきた実績や信頼関係を無にしてはならない。