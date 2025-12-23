［能登地震２年］＜１＞

能登半島地震の被災地で人口流出が止まらない。

被害が甚大だった石川県の奥能登４市町（輪島市、珠洲市、能登町、穴水町）では、地震前から１割超の約７３００人も減った。子育て環境の悪化や働き口の減少などから４０歳代以下は２割弱減り、５０歳代以上と比べて２倍のペースで進む。高齢化率は５割を超え、全国平均（２９・３％）を大幅に上回る。昨年元日の発生から間もなく２年。過疎高齢化が進む被災地の課題を探る。

「古里に戻るのは現実的ではなかった」。輪島市町野町の家が一部損壊し、金沢市に避難した刀祢（とね）正章さん（４８）がため息をついた。

昨年２月、金沢駅から５キロほどのみなし仮設住宅のアパートに家族４人で転居した。金沢市内の建設会社に再就職し、半年後にアパート近くの中古の一軒家を約３０００万円で購入した。輪島の家には７０歳代の両親が暮らし、「復興を含めて輪島と関わりたい」と思う。それでも金沢に根を下ろそうと決めた一番の理由は、中学２年の次女（１４）と小学６年の長男（１１）が新しい学校になじんだことだった。

「輪島の友達に会いたい」とこぼした次女はバドミントン部の部長になり、長男はテニスに熱中している。刀祢さんは「多くの友達付き合いができる今の環境がいい。また転居すれば心が折れてしまう」と話す。

◎

４市町では４０歳代以下の減り方が著しい。住民基本台帳によると、昨年１月から今年１１月までの減少率は５０歳代以上の９・５％に対し、４０歳代以下は１９・２％に上った。

輪島市中心部の河井町地区に住む越戸光雄さん（７５）の町内会では住民が半減。残ったのは高齢者が多く、伝統のキリコ祭りも「いつまで続けられるのか」と肩を落とす。

学校再編の動きも加速する。４市町に３５校あった小中学校（義務教育学校含む）は、輪島市８校と能登町１校が減って来年４月に２６校となる。子育て世帯の減少に輪島市の坂口茂市長は「保護者が安心できるところに行きたいという気持ちを止めることはできない」と悩む。

働く場所の問題も現役世代が戻らない理由だ。４市町の商工会議所と商工会によると、地震後から今月１日までに全体の１２・２％にあたる３１４事業所が廃業した。珠洲商工会議所の袖良暢（そでよしのぶ）事務局長（５３）によると、インフラ復旧が進まず事業再開を迷っている人もいるという。「残った人も年を取るので、働き手が先細りになるのは明らかだ」と訴える。

◎

仮設住宅には今も約９０００世帯（１万８３００人）が暮らす。災害公営住宅は県内９市町に計２９８６戸整備される計画だが、先月時点で着工済みは３市町の５％ほどで、完成見通しが立っていない住宅もある。

輪島市が市外のみなし仮設で暮らす避難者に行った調査で、市内に整備される災害公営住宅への入居や自宅の新築・補修を検討しているのは、回答した約４００世帯のうち半数にとどまった。

北陸学院大（金沢市）の田中純一教授（災害社会学）は「生活再建の見通しが立たなければ、地元に戻る意欲はなくなる。若い人が定住し、働き続ける環境を整えることが重要だ」と警鐘を鳴らす。